Jokes of the Day: पप्पू और टीचर की मजेदार बातें, पढ़ें धमाकेदार चुटकलें
Jokes of the Day: दिनभर की टेंशन और स्ट्रेस दूर करने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है, ये मजेदार जोक्स। जिन्हें पढ़ने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। पप्पू और टीचर की मजेदार बातें हो या फिर हसबैंड वाइफ की नोकझोक, ये सुपर फनी चुटकुले मजेदार ।
हंसी का फव्वारा फूटेगा जब पढ़ेंगे ये मजेदार चुटकुले। पप्पू और टीचर की प्यारी नोकझोंक और पति-पत्नी के बीच की बातें, जिसे सुनते ही हंसी आ जाएगी। मजेदार और सुपरफनी जोक्स दोस्तों को भेजकर दिन को बना लें स्पेशल। दिनभर के सारे स्ट्रेस को कम करने का ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय है। जिसे आप भी एक बार आमजाकर देख लें। यहां पढ़े सुपर फनी जोक्स इन हिंदी।
Funny Jokes in hindi
पति- मुन्ना कब से रो रहा है, इसे लोरी सुनाकर सुला क्यों नहीं देती।
पत्नी- लोरी सुनाती हूं तो पड़ोसी कहते हैं कि भाभाजी इससे अच्छा तो आप मुन्ने को ही रोने दो।
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टीचर- कल मैं सूरज पर लैक्चर देने जा रही हूं, तुम लोग क्लास मिस मत करना।
पप्पू-लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम..
टीचर-क्यूं
पप्पू-वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगी।
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टीचर गुस्से में- पप्पू यहां मैं पढ़ा रही हूं और तुम बाते कर रहे हो?
पप्पू, टीचर से-यहां हम बातें कर रहे हैं और आप हमें पढ़ाने में लगी हैं!
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टीचर-अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो?
स्टूडेंट- ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर!
टीचर-क्या बकवास है हिंदी में बताओ?
स्टूडेंट-सुंदर लाल चड्ढा...
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बीमार पप्पू को देखने उसकी टीचर उसके घर आईं। टीचर ने देखा कि मोनू बिस्तर पर सिर के बल खड़ा हुआ है ।
टीचर - मैंने सुना था कि तुम बीमार हो पर तुम तो शीर्षासन कर रहे हो!
पप्पू - मैम बीमार ही हूं। अभी सिरदर्द की गोली खाई है, कहीं गलती से पेट में न चली जाए, इसलिए सिर के बल खड़ा हूं!
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टीचर (बिगड़ैल स्टूडेंट से)-देखो बेटा,जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे।
बिगड़ैल स्टूडेंट-बस, मैडम! मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा।
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टीचर: पप्पू, चलो अब मुझे वॉटर का फॉर्मूला बताओ...
पप्पू-HIJKLMNO
टीचर-गधे! ये क्या बकवास है...
पप्पू- आपने ही तो वॉटर का फॉर्मूला H to O बताया था।
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टीचर: तुमने कभी कोई अच्छा, नेक काम किया है ?
छात्र: हाँ सर कल ही तो
एक बुजुर्ग धीरे – धीरे अपने घर जा रहे थे
मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया
वो बहुत जल्दी घर पहुँच गए !
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टीचर स्टूडेंट से: ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट: चिड़िया बनकर।
टीचर: तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट: जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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