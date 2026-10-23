अतरंगी चुटकुलों के साथ करें दिन की शुरुआत, हंसी-ठहाकों से गूंज उठेगी महफिल
उदास चेहरे पर हंसी लानी हो या फिर दोस्त के बिगड़े दिन को खास बनाना हो, आपका भेजा एक फनी जोक्स किसी का दिन भी अच्छा बना सकता है। तो देर ना करें और इन मजेदार से चुटकुलों को पढ़कर नोट कर लें और अगली बार जब मूड खराब हो तो पढ़कर ठहाके लगाएं।
रोते इंसान के भी चेहरे पर हंसी ला सकते हैं जोक्स, साधारण लोगों के लिए हंसने और हंसाने का तरीका मजेदार चुटकुले ही हैं, जो किसी भी सिचुएशन में चेहरे पर प्यारी सी हंसी ला देते हैं। दोस्तों को भेजने हैं जोक्स या फैमिली ग्रुप पर जमाना है इंप्रेशन ऐसे अतरंगी से जोक्स भेजकर सबको हंसाएं और दिन को हल्का बनाएं। यहां पढ़ें सबसे फनी जोक्स।
Hindi Jokes
1- पत्नी: सुनो जी, मैं ज्यादा जरूरी हूं या आपका मोबाइल?
पति: तुम ही ज्यादा जरूरी हो!
पत्नी: सच में?
पति: हां, मोबाइल खराब हो जाए तो नया आ जाता है, तुम नाराज हो जाओ तो पूरा महीना निकल जाता है!
2- मम्मी: उठ जा बेटा, सुबह के 8 बज गए!
बेटा: मम्मी, बस पाँच मिनट और!
मम्मी: रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते समय नींद नहीं आती?
बेटा: मम्मी, रात को इंटरनेट चलता है, सुबह जिम्मेदारियां
3- दोस्त 1: भाई, तू मेरे लिए क्या कर सकता है?
दोस्त 2: कुछ भी कर सकता हूँ!
दोस्त 1: अच्छा, ₹500 उधार दे दे।
दोस्त 2: दोस्ती में पैसों की बात मत कर, भावनाएँ समझ!
4- पत्नी: सुनिए, मैंने पैसे बचाने के लिए सेल से सामान खरीदा!
पति: कितने पैसे बचे?
पत्नी: पूरे ₹2,000!
पति: कैसे?
पत्नी: ₹5,000 का सामान ₹3,000 में मिला!
पति: लेकिन जरूरत कितने के सामान की थी?
पत्नी: वो तो अभी पता करना है!
5- दोस्त: भाई, आज से जिम चलेंगे?
मैं: पक्का!
दोस्त: सुबह कितने बजे?
मैं: सुबह जल्दी!
दोस्त: कितने बजे जल्दी?
मैं: भाई, पहले जिम का टाइम तो पता कर लें, फिर सोने का टाइम बदलेंगे
6- टीचर: बताओ, परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
विद्यार्थी: प्रश्नपत्र आसान होना!
टीचर: और अगर कठिन हो?
विद्यार्थी: फिर भगवान पर विश्वास और पड़ोसी की उत्तर-पुस्तिका पर नजर
7- पत्नी: आज से रोज सुबह सैर पर जाऊँगी!
पति: बहुत बढ़िया, सेहत अच्छी रहेगी!
अगली सुबह...
पत्नी: सुनिए, मेरी चप्पल कहां है?
पति: क्यों?
पत्नी: सैर पर जाना है!
पति: लेकिन चप्पल तो कल ऑनलाइन मंगवाई थी!
पत्नी: इसलिए तो पूछ रही हूं, डिलीवरी कब होगी?
8- ग्राहक: भैया, टमाटर इतने महँगे क्यों हैं?
सब्जीवाला: मैडम, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं!
ग्राहक: तो जमीन पर क्यों बेच रहे हो?
सब्जीवाला: मैडम, उड़ाकर बेचने लग गया तो आप खरीदने के लिए भी हेलीकॉप्टर माँगोगी
9- पत्नी: टीवी का रिमोट कहां है?
पति: मेरे पास है!
पत्नी: मुझे सीरियल देखना है!
पति: मुझे न्यूज़ देखनी है!
पत्नी: घर में मेरी चलती है या तुम्हारी?
पति ने चुपचाप रिमोट दे दिया।
पत्नी: वाह! आज बड़े समझदार बन रहे हो!
पति: बैटरी खत्म है, अब तुम ही ढूंढ़ो!
10- दोस्त: भाई, तेरे फोन की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है?
मैं: फोन में बहुत सारे ऐप हैं!
दोस्त: तो कुछ ऐप डिलीट कर दे!
मैं: कर दूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख ले, बहुत मजेदार है!
दोस्त: कौन-सा?
मैं: बैटरी बचाने के 10 आसान तरीके
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना