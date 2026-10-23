अतरंगी चुटकुलों के साथ करें दिन की शुरुआत, हंसी-ठहाकों से गूंज उठेगी महफिल

उदास चेहरे पर हंसी लानी हो या फिर दोस्त के बिगड़े दिन को खास बनाना हो, आपका भेजा एक फनी जोक्स किसी का दिन भी अच्छा बना सकता है। तो देर ना करें और इन मजेदार से चुटकुलों को पढ़कर नोट कर लें और अगली बार जब मूड खराब हो तो पढ़कर ठहाके लगाएं।

Hindi jokes 2026

रोते इंसान के भी चेहरे पर हंसी ला सकते हैं जोक्स, साधारण लोगों के लिए हंसने और हंसाने का तरीका मजेदार चुटकुले ही हैं, जो किसी भी सिचुएशन में चेहरे पर प्यारी सी हंसी ला देते हैं। दोस्तों को भेजने हैं जोक्स या फैमिली ग्रुप पर जमाना है इंप्रेशन ऐसे अतरंगी से जोक्स भेजकर सबको हंसाएं और दिन को हल्का बनाएं। यहां पढ़ें सबसे फनी जोक्स।

Hindi Jokes 1- पत्नी: सुनो जी, मैं ज्यादा जरूरी हूं या आपका मोबाइल?

पति: तुम ही ज्यादा जरूरी हो!

पत्नी: सच में?

पति: हां, मोबाइल खराब हो जाए तो नया आ जाता है, तुम नाराज हो जाओ तो पूरा महीना निकल जाता है!

2- मम्मी: उठ जा बेटा, सुबह के 8 बज गए!

बेटा: मम्मी, बस पाँच मिनट और!

मम्मी: रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते समय नींद नहीं आती?

बेटा: मम्मी, रात को इंटरनेट चलता है, सुबह जिम्मेदारियां

3- दोस्त 1: भाई, तू मेरे लिए क्या कर सकता है?

दोस्त 2: कुछ भी कर सकता हूँ!

दोस्त 1: अच्छा, ₹500 उधार दे दे।

दोस्त 2: दोस्ती में पैसों की बात मत कर, भावनाएँ समझ!

4- पत्नी: सुनिए, मैंने पैसे बचाने के लिए सेल से सामान खरीदा!

पति: कितने पैसे बचे?

पत्नी: पूरे ₹2,000!

पति: कैसे?

पत्नी: ₹5,000 का सामान ₹3,000 में मिला!

पति: लेकिन जरूरत कितने के सामान की थी?

पत्नी: वो तो अभी पता करना है!

5- दोस्त: भाई, आज से जिम चलेंगे?

मैं: पक्का!

दोस्त: सुबह कितने बजे?

मैं: सुबह जल्दी!

दोस्त: कितने बजे जल्दी?

मैं: भाई, पहले जिम का टाइम तो पता कर लें, फिर सोने का टाइम बदलेंगे

6- टीचर: बताओ, परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?

विद्यार्थी: प्रश्नपत्र आसान होना!

टीचर: और अगर कठिन हो?

विद्यार्थी: फिर भगवान पर विश्वास और पड़ोसी की उत्तर-पुस्तिका पर नजर

7- पत्नी: आज से रोज सुबह सैर पर जाऊँगी!

पति: बहुत बढ़िया, सेहत अच्छी रहेगी!

अगली सुबह...

पत्नी: सुनिए, मेरी चप्पल कहां है?

पति: क्यों?

पत्नी: सैर पर जाना है!

पति: लेकिन चप्पल तो कल ऑनलाइन मंगवाई थी!

पत्नी: इसलिए तो पूछ रही हूं, डिलीवरी कब होगी?

8- ग्राहक: भैया, टमाटर इतने महँगे क्यों हैं?

सब्जीवाला: मैडम, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं!

ग्राहक: तो जमीन पर क्यों बेच रहे हो?

सब्जीवाला: मैडम, उड़ाकर बेचने लग गया तो आप खरीदने के लिए भी हेलीकॉप्टर माँगोगी

9- पत्नी: टीवी का रिमोट कहां है?

पति: मेरे पास है!

पत्नी: मुझे सीरियल देखना है!

पति: मुझे न्यूज़ देखनी है!

पत्नी: घर में मेरी चलती है या तुम्हारी?

पति ने चुपचाप रिमोट दे दिया।

पत्नी: वाह! आज बड़े समझदार बन रहे हो!

पति: बैटरी खत्म है, अब तुम ही ढूंढ़ो!

10- दोस्त: भाई, तेरे फोन की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है?

मैं: फोन में बहुत सारे ऐप हैं!

दोस्त: तो कुछ ऐप डिलीट कर दे!

मैं: कर दूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख ले, बहुत मजेदार है!

दोस्त: कौन-सा?