दिनभर का स्ट्रेस उतारना है या फिर अपने दोस्तों के साथ फनी बातें करनी है, ये मजेदार जोक्स आपके बड़े काम आने वाला है। हंसे और दोस्तों, परिचितों को भी हंसाएं। साथ ही अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे जोक्स सुनाने की हैबिट भी ऐड करें।

Hindi jokes 2026

टेंशन और स्ट्रेस भगाना है तो लाफ्टर को एक्सरसाइज में शामिल करें। ये आपके बोरिंग और काम से फुल पूरे दिन की थकान को उतारकर रिफ्रेश महसूस करवा सकता है। साथ ही दोस्तों के साथ आपके कनेक्शन को भी बढ़ा सकता है। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हल्के-फुल्के जोक्स पढ़ते रहने चाहिए। इन्हें दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बढाएं। यहां पढ़ें फनी जोक्स इन हिंदी।

फनी जोक्स इन हिंदी 1- दोस्त: भाई, तू इतना कंजूस क्यों है?

कंजूस: अरे यार, मैं पैसे बचाने के लिए पैदल चलता हूँ।

दोस्त: फिर तो बहुत पैसे बचते होंगे!

कंजूस: कहां यार! जूते घिस जाते हैं, उनका खर्च अलग!

2- पत्नी: आपको मुझसे ज्यादा प्यार किससे है?

पति: तुम्हीं से तो है!

पत्नी: फिर हर समय मोबाइल क्यों देखते रहते हो?

पति: क्योंकि तुम तो सामने हो, मोबाइल में तो तुम्हारी शिकायतों से बचने का रास्ता ढूंढता हूं।

3- मास्टर जी: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है?

छात्र: किताबों में!

मास्टर जी: वो कैसे?

छात्र: खोलते ही नींद आने लगती है, इससे बड़ा नशा क्या होगा!

4- दोस्त: शादी से पहले और शादी के बाद में क्या फर्क है?

दूसरा दोस्त: शादी से पहले नींद खुलती थी तो सोचता था आज क्या करना है।

शादी के बाद नींद खुलती है तो सोचता हूँ आज क्या नहीं करना है।

5- लड़का: पापा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा!

पापा: पहले अपना कमरा तो साफ कर ले।

लड़का: पापा, बड़े आदमी छोटे-मोटे काम नहीं करते!

पापा: अच्छा! तो आज से खाना भी खुद ही बना लेना, बड़े आदमी!

6- महिला: भैया, टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?

सब्जी वाला: मैडम, टमाटर अब आम सब्जी नहीं रहे।

महिला: तो क्या हो गए?

सब्जी वाला: अब ये घर के बजट के सलाहकार बन गए हैं!

7- टीचर: पप्पू, बताओ बिजली कहाँ से आती है?

पप्पू: मामा के घर से!

टीचर: वो कैसे?

पप्पू: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं सालों ने फिर काट दी।

8- पत्नी: सुनिए, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज मंगाई है।

पति: क्या मंगाया है?

पत्नी: सरप्राइज है!

पति: कितने का है?

पत्नी: सिर्फ 5 हजार का!

पति: अच्छा, सरप्राइज मुझे मिला है या बैंक बैलेंस को?

9- बेटा: पापा, आप हमेशा कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है।

पापा: बिल्कुल बेटा!

बेटा: तो फिर मम्मी दिनभर मेहनत करती हैं, फिर भी खाने में लौकी क्यों बनती है?

पापा: बेटा, कुछ सवाल घर की शांति के लिए नहीं पूछे जाते!

10- दोस्त: भाई, शादी करके कैसा लग रहा है?

दूसरा: ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में नया ऐप डाउनलोड कर लिया हो।

दोस्त: अच्छा है क्या?

दूसरा: अच्छा तो है, लेकिन हर काम के लिए परमिशन माँगनी पड़ती है!

11- पत्नी: आपको हमारी शादी की तारीख याद है?

पति: बिल्कुल!

पत्नी: बताइए क्या है?

पति: वो तारीख कैसे भूल सकता हूँ, जिस दिन मेरी आजादी का अंतिम संस्कार हुआ था!

12- टीचर: बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस?

पप्पू: भैंस!

टीचर: वो कैसे?

पप्पू: क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाओ तो वो भी नहीं नाचती, लेकिन अक्ल के आगे कितना भी समझाओ, आदमी फिर भी नहीं मानता!

13- दोस्त: भाई, तूने नई कार खरीदी है?

कंजूस: हां!

दोस्त: पार्टी कब दे रहा है?

कंजूस: जरूर दूंगा!

दोस्त: कब?

कंजूस: जिस दिन कार का पेट्रोल खत्म होगा, उसी दिन सबको धक्का लगाने बुलाऊंगा!

14- मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे रात में सपने आते हैं कि मैं चूहा हूं।

डॉक्टर: कब से?

मरीज: बचपन से!

डॉक्टर: पहले क्यों नहीं आए?

मरीज: पहले तो बिल्ली से बहुत डर लगता था, बाहर कैसे निकलता!

15- बॉस: आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?

पप्पू: सर, मैं किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकता हूं।

बॉस: कैसे?

पप्पू: मुश्किल काम किसी दूसरे को देकर!

16- मां: बेटा, दिनभर मोबाइल में क्या देखता रहता है?

बेटा: मां, ज्ञान बढ़ाता हूं!

मां: अच्छा, बता आज क्या सीखा?

बेटा: आज सीखा कि मम्मी के हाथ का खाना दुनिया में सबसे अच्छा होता है।

मां: तो चल खाना खा!

बेटा: लेकिन आज तो बाहर से मंगवाया है।

17- पत्नी: सुनिए, पड़ोस वाली शर्मा जी की पत्नी रोज अपने पति से लड़ती हैं।

पति: तो?

पत्नी: आप उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं?

पति: मैं तो रोज सीखता हूँ!

पत्नी: क्या?

पति: कि शर्मा जी की जगह कभी नहीं लेना चाहिए।

18- टीचर: बताओ, जो आदमी काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं?

छात्र: बेरोजगार!

टीचर: और जो आदमी काम करके भी पैसे नहीं कमाता?

छात्र: शादीशुदा पति

19- पप्पू: भगवान जी, मुझे करोड़पति बना दो।

भगवान: मेहनत कर बेटा!

पप्पू: प्रभु, कोई शॉर्टकट नहीं है?

भगवान: है!

पप्पू: बताइए ना!

भगवान: किसी करोड़पति के घर जन्म ले ले!

20- दोस्त 1: भाई, मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है।

दोस्त 2: क्यों?

दोस्त 1: मैंने उसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो।

दोस्त 2: इसमें नाराज होने वाली क्या बात है?