स्वस्थ शरीर के लिए डाइट में शामिल करें 6 बेस्ट फाइबर से भरपूर आटा ऑप्शन
हां फाइबर, प्रोटीन सहित अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता से भरपूर कुछ हेल्दी आटे के विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये वेट लॉस से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल करने तक आपकी सहायता करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
डायबिटीज और हृदय रोग की समस्या बेहद आम होती जा रही है। भारत में ज्यादातर लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। गलत खान पान की आदत कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है, इसलिए सबसे जरूरी है अपने नियमित भोजन की आदतों में सुधार करना। चपाती एक हेल्दी और लाइटवेट भोजन है, जिसे लोग रोजाना खाते हैं। पर चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहां फाइबर, प्रोटीन सहित अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता से भरपूर कुछ हेल्दी आटे के विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये वेट लॉस से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल करने तक आपकी सहायता करेंगे।
क्यों जरूरी है सही और हेल्दी आटे की चपाती खाना
अक्सर हम रोजाना ऐसे आटे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो सेहत को फायदे पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए सही आटे का चयन करना बहुत जरूरी है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, या जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें अपने आटे में फाइबर की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। अलग-अलग अनाज के मिश्रण से तैयार आटे में फाइबर की सही मात्रा मौजूद होती है, जो एक स्वस्थ पाचन में आपकी सहायता करती है। इसके अलावा हेल्दी ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी मदद करती है। इस तरह ये डायबिटीज में मरीजों को फायदा पहुंचाती हैं। वहीं इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है।
Diabexy आटे का गलीइस इंडेक्स बेहद कम है। वहीं इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं फाइबर मौजूद हैं। इससे बने चपाती के नियमित सेवन से डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। प्रोटीन एवं फाइबर की गुणवत्ता से भरपूर ये आटा आपकी बॉडी को कई फायदे प्रदान कर सकता है। चाहे आपको डायबिटीज है, या आपको वजन कम करना है, इस आटे से बनी चपाती आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
Amwel ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन आटा में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें 9 महत्वपूर्ण अनाज की गुणवत्ता है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के साथ-साथ डाइजेशन में भी सहायता करती है। इस प्रकार इसके सेवन से पाचन क्रिया स्वस्थ रहता है, और सेहत संबंधी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती। इन्हें 30% के डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।
अपने नियमित चपाती के आटे में बदलाव लाएं। ये ग्लूटेन फ्री मिलेट आटा फाइबर से भरपूर है। डायबिटीज के मरीज से लेकर ओबेसिटी और हृदय रोग से परेशान व्यक्ति के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसमें बाजरा, रागी, राजगीरा, ज्वार आदि का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शरीर में फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का संचार बना रहता है। इस प्रकार आपको अधिक एनर्जेटिक और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। इसमें नियमित आटे से 50% अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो अब इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Trinetra जौ आटा अपने स्वाद और टेक्सचर के लिए जाना जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो सेहत के लिए तमाम रूपों में फायदेमंद होते है। वहीं ये फाइबर से भरपूर है, जो आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। इससे आपको बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती। जो लोग वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं ये डायबिटीज के मरीजों में हेल्दी ब्लड शुगर रेगुलेशन में करता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन और वेट मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। ओवरऑल एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो इसे डाइट में जरूर शामिल करें।
Protein chef का 10 ग्रेंस से तैयार ये आटा फाइबर से भरपूर है। साथ ही इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जो लोग वजन कम करने का सोच रहे हैं, उनके ये यह एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है, जो व्यक्ति को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है और डाइट कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें बाजरा, रागी, राजगीरा, ज्वार आदि का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शरीर में फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का संचार बना रहता है।
बाजरा आटा रोजाना की चपाती के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे अपने रेगुलर आटे में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। ये डायबीटीज और प्री डायबिटिक व्यक्ति के लिए एक हेल्दी स्रोत है। इसका ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम है, यानी ये ब्लड शुगर स्पाइक को रोकता है। वहीं इसमें फाइबर की गुणवत्ता पाई जाती है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को बढ़ावा देती है और ब्लड शुगर रेगुलेशन में आपकी मदद करती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।