Festive Wear Co-Ord Sets पर पाएं मिनिमम 60% ऑफ, यहां हैं 6 बेस्ट ऑप्शंस
चल रहे साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर Festive wear Co-Ord Sets पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ ही आपको कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल महिलाएं Co-Ord Sets काफी पसंद कर रही हैं। फेस्टिवल्स पर अगर आप सलवार सूट पहनकर बोर हो गई हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें। इस बार त्योहार पर सलवार सूट और साड़ी की जगह Co-Ord Sets में अपना स्टाइल फ्लांट करें। इसे आसानी से मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। चल रहे साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर Festive wear Co-Ord Sets पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ ही आपको कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसलिए मोबाइल उठाएं और घर बैठे ऑर्डर करें अपना पसंदीदा ऑफिस वियर Co-Ord सेट्स।
NAINVISH का रेयान फैब्रिक से तैयार Co-Ord सेट देखने में जितना आकर्षक है, पहनने के बाद उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसे दिवाली और अन्य फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही आप ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। V नेक और 3/4th स्लीव्स के साथ ये काफी आकर्षक लग रहा। इस समय इसपर 81% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Asmeriyo का ये Co-Ord सेट का वाइब्रेंट येलो कलर फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इसे रेगुलर ऑफिस के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक है, और पहनने में उतनी ही आरामदायक। रेयान फैब्रिक से तैयार इस co-ord सेट पर 88% का ऑफ मिल रहा है। फेस्टिव सेल डील्स में आप इसे केवल 599 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर आप अपने लिए कुछ आरामदायक और फैशनेबल ढूंढ रही हैं, तो ये खूबसूरत Co-Ord सेट जरूर ट्राई करें। इसे फेस्टिवल्स पर स्टाइल करें, आप चाहें तो ऑफिस वियर के तौर पर इसे कैरी कर सकती हैं। इस मैंडरिन नेक फ्लोरल प्रिंट आउटफिट को महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। इसकी फैब्रिक आरामदायक है और बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। फेस्टिव डील्स में इसपर 49% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
क्या इस बार दिवाली पर फैशनेबल आउटफिट की तलाश कर रही हैं, तो आपकी ये परेशानी हमने सॉल्व कर दी। Janasya की ये Co-Ord सेट से अच्छा विकल्प भला क्या हो सकता है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इसके साथ आपको कंफर्ट और फैशन दोनों की गारंटी मिलेगी। वहीं बजट की चिंता बिल्कुल न करें, साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 77% का ऑफ मिल रहा है। तो मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Womanista का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये Co-Ord सेट आप सभी को पसंद आएगा। खासकर त्योहार पर कैरी करने के लिए इससे बेहतर भला क्या होगा। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि पहनने पर आरामदायक महसूस होती है। इसपर 74% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इसलिए ये मौका हाथ से न जाने दें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
GRECIILOOKS की ये प्रिंटेड Co-Ord सेट रेयान फैब्रिक से तैयार की गई है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। ये फैंसी Co-Ord सेट फेस्टिवल पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वहीं आप चाहें तो इसे ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। ये स्टाइलिश है, जो कंफर्ट जोन में फैशन फ्लॉन्ट करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटिंग और गेटअवे के दौरान भी पहना जा सकता है।
