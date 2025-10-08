इस बार त्योहार पर स्टाइल करें Festive वियर अनारकली सलवार सूट, यहां हैं 5 बेस्ट ऑप्शंस Here you can find 5 top picks of festive wear Anarkali Salwar Suits, लाइफस्टाइल - Hindustan
इस बार त्योहार पर स्टाइल करें Festive वियर अनारकली सलवार सूट, यहां हैं 5 बेस्ट ऑप्शंस

साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर ट्रेडिंग अनारकली सलवार सूट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित, अन्य एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:20 PM
त्योहार पर साड़ी स्टाइल करके थक चुकी हैं, तो इस बार अनारकली सलवार सूट ट्राई करें। फैशन और कंफर्ट दोनों एक ही ड्रेस में मिलेगा। अनारकली सलवार सूट फॉरएवर ट्रेडिंग आउटफिट है, जिसे महिलाएं खूब पसंद करती हैं। त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो क्यों न इस मौसम आप सभी अपना पसंदीदा आउटफिट ऑर्डर करें। साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर ट्रेडिंग अनारकली सलवार सूट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित, अन्य एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाएं और अपना पसंदीदा अनारकली स्टाइल सलवार सूट आज ही ऑर्डर करें।

MANHAREE की रेयान फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली सलवार सूट कंप्लीट फेस्टिव वियर वाइब है। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। खासकर त्योहार के मौके पर आप इसे मिनटों के स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इस मौके का फायदा उठाएं और 76% के आकर्षक ऑफ पर, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर करें।

AMAZON BRAND की अनारकली कुर्ता सेट पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ ही बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ये एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इसका वाइब्रेंट कलर फेस्टिवल्स पर आपके ऊपर खूब जचेगा। इसपर 57% का ऑफ मिल जाएगा, यानी केवल 1299 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

ये खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट फेस्टिव वाइब दे रहा। इस अनारकली सूट के नेक डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रही। वहीं त्योहार पर इन्हें मिनटों में स्टाइल करने के साथ ही आप लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट नहीं करती और गर्म दिनों में लंबे समय तक पहनने के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल है। महिलाओं के साथ ही इस लाइट कलर की सलवार सूट को लड़कियां भी ऑर्डर कर सकती हैं।

KLOSIA के इस अनारकली सलवार सूट पर फ्लोरल एंब्रॉयडरी की गई है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। खास कर दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। इन्हें ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस पर 77% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

YASH GALLERY रेयान फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट देखने में काफी आकर्षक हैं। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट बनाते हैं। इस अनारकली कुर्ता सेट के साथ आपको एक पैंट और प्रिंटेड दुपट्टा मिल जएगा। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसे मशीन वॉश किया जा सकता है। आप इसे फेस्टिवल्स पर और पार्टी वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। साथ ही ऑफिस जाने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Fashion Tips

