Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Here you can buy these lightweight silk sarees under rs1500

हल्की और आरामदायक सिल्क साड़ियां पसंद हैं? तो यहां खरीदें इनके कुछ बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

मार्केट में सिल्क साड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है, परंतु Amazon पर ये रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध मिल जाएंगी।

Dec 06, 2025 03:48 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्या आपको भी मेरी तरह सिल्क साड़ियां पसंद हैं? अगर हां, तो क्यों न अपने कलेक्शन में कुछ नए ऑप्शंस शामिल करें। वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो क्यों न अपना कलेक्शन रेडी रखें। मार्केट में सिल्क साड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है, परंतु Amazon पर ये रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध मिल जाएंगी। सभी साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, तो अब बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
हल्की और आरामदायक सिल्क साड़ियां पसंद हैं? तो यहां खरीदें इनके कुछ बेस्ट ऑप्शंस
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार ये बजट फ्रेंडली साड़ी, आप सभी को पसंद आएगी। वाइब्रेंट येलो रंग की इस साड़ी का लुक कमाल का है। इसपर बने फ्लोरल डिजाइन इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। त्योहार हो या वेडिंग फंक्शन, ये दोनों मौकों पर बेहद खूबसूरत लगेगी। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे समय तक पहने रख सकती हैं। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।

Loading Suggestions...

Akhilam की कॉटन सिल्क डिजाइनर साड़ी का लुक जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही लाइटवेट और मुलायम है। ये ऑफ व्हाइट रंग की साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। खासकर जिन्हें साउथ इंडियन लुक पसंद है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इसे कंट्रास्ट में मैरून या गुलाबी रंग के ब्लाउज के साथ पेयर करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी।

Loading Suggestions...

Swornof पटोला सिल्क साड़ी पर बने प्रिंट, देखने में बेहद आकर्षक हैं। इसका कलर कांबिनेशन भी उतना ही कमाल का है। अगर आपको लाइटवेट साड़ियां पसंद हैं, तो ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

Loading Suggestions...

अगर फेस्टिवल या वेडिंग फंक्शंस में सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये कांजीवरम सिल्क साड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। प्लेन साड़ी पर केवल बॉर्डर डिजाइन बना हुआ है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। ये ट्रेडिशनल साड़ी नई नवेली दुल्हनों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, 75% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

सिंपल और एलिगेंट साड़ियां पसंद हैं, तो कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क बनारसी साड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस बजट फ्रेंडली साड़ी को बिल्कुल सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इस समय इस पर 73% का ऑफ उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें। वेडिंग फंक्शंस में हल्दी मेहंदी के मौके पर या फिर ट्रेडिशनल पूजा में कैरी करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है।

Loading Suggestions...

SGF11 की ये कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इस खूबसूरत डबल कलर कंट्रास्ट साड़ी पर प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहे। ये कलर कॉन्बिनेशन काफी खूबसूरत है और महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। तो इसे अपने लिए आर्डर करने के साथ ही अपनी फैमिली में किसी को गिफ्ट करने के लिए भी इसे मंगवा सकती हैं।

Loading Suggestions...

Yashika Women की चंदेरी सिल्क साड़ी का लुक काफी अट्रैक्टिव है। की हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होगी। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के अलावा लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वेडिंग फंक्शंस में हल्दी पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

SWORNOF ब्रांड की कांजीवरम बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी एक परफेक्ट वेडिंग और फेस्टिव वियर आउटफिट है। अगर आपको भी साड़ियां पसंद हैं, तो त्योहार पर कैरी करने के लिए ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसका खूबसूरत रंग चेहरे की रौनक बढ़ा देंगे। वहीं इस पर गोल्डन से जड़ी का वर्क किया गया है, जो साड़ी के आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट साड़ी पसंद है, तो बिना इंतजार किए अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।