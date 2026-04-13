क्या गंदा हेलमेट बन रहा है बाल झड़ने की वजह? जानें इसे साफ करने के सिंपल क्लीनिंग हैक्स
लंबे समय तक एक ही हेलमेट के इस्तेमाल से उसमें पसीना, धूल और गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए उसकी नियमित सफाई बेहद जरूरी है। चलिए आज आपको इसे साफ करने का आसान तरीका बताते हैं।
बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। यह सड़क दुर्घटनाओं में सिर को गंभीर चोटों से बचाता है। लेकिन अक्सर लोग एक ही हेलमेट का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह धीरे-धीरे गंदा हो जाता है। हेलमेट के अंदर पसीना, धूल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिन्हें साफ न करने पर सीधे स्कैल्प और बालों पर असर पड़ता है। गंदा हेलमेट पहनने से बाल कमजोर होने लगते हैं, स्कैल्प में इंफेक्शन हो सकता है और बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए हेलमेट की सफाई न केवल हाइजीन के लिए बल्कि आपके बालों की सेहत के लिए भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं गंदे हेलमेट की सफाई करने का आसान तरीका।
1. अंदर की पैडिंग निकालकर धोएं
हेलमेट की अंदर की फोम पैडिंग को निकालकर हल्के साबुन वाले पानी में लगभग 10 मिनट तक भिगो दें। इससे उसमें जमा पसीना और धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसके बाद पैडिंग को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर उसे छांव में पूरी तरह सूखने के लिए रख दें। इस तरीके से फोम भी साफ रहेगा और हेलमेट की अंदर की तरफ सफाई भी हो जाएगी।
2- हेलमेट का कांच
हेलमेट के फ्रंट वाले कांच (वाइजर) को साफ करने के लिए पहले उसे हल्के गीले कपड़े से धीरे-धीरे पोंछ लें, ताकि धूल और हल्की गंदगी हट जाए। इसके बाद माइक्रो-फाइबर कपड़े से अच्छी तरह साफ करें, जिससे उंगलियों के निशान और जमी हुई धूल पूरी तरह निकल जाए। इस आसान तरीके से आपका हेलमेट का शीशा साफ, क्लियर और चमकदार बना रहेगा।
3- अंदर की सफाई
हेलमेट की सफाई करते समय उसे कभी भी पूरी तरह पानी में डुबोकर न धोएं, क्योंकि इससे उसकी अंदरूनी परत खराब हो सकती है। इसके बजाय माइक्रो-फाइबर कपड़े की मदद से अंदर और बाहर दोनों हिस्सों को धीरे-धीरे साफ करें और धूल हटाएं। अगर गंदगी ज्यादा हो, तो कपड़े को हल्का सा गीला करके सफाई करें। इस तरीके से आपका हेलमेट सेफ भी रहेगा और लंबे समय तक साफ-सुथरा भी दिखेगा।
4- बदबू कैसे हटाएं
हेलमेट से पसीने की बदबू आ रही हो, तो बेकिंग सोडा अंदर छिड़क दें और 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 2 घंटे बाद हेलमेट को कपड़े से साफ करते हुए बेकिंग सोडा हटा दें। इससे बदबू बिल्कुल गायब हो जाएगी।
क्लीनिंग टिप्स- हेलमेट को साफ करने के बाद धूप में ना सुखाएं, छांव में रखें। गीले बालों में हेलमेट बिल्कुल ना पहनें और हर हफ्ते अंदर की हल्की सफाई जरूर करें। इससे हेलमेट साफ बना रहेगा और आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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