शादी-पार्टी में जाते हैं तो इन 2 तरह के फूड्स को करें अवॉएड, बीमार होने से बचेंगे

Avoid 2 types food in wedding parties: शादी-पार्टी का सीजन चल रहा है और आप अगर इन पार्टीज से लौटने के बाद बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो मिलेट शेफ के बताए गए इन 2 तरह के फूड्स को खाने से बचना चाहिए।

मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट मिठाई, रसमलाई, खीर जैसी चीजें अक्सर शादी पा्टी में बनकर रखी रहती हैं और इनका टेंपरेचर भी मेंटेन नहीं रहता है। जिसकी वजह से इनके खराब होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। यहीं नहीं दूध के साथ चीज से बने आइटम को भी खाने से परहेज करना चाहिए। ये दूध, क्रीम से बने फूड्स अक्सर खराब होने के प्रोसेस पर होते हैं। क्योंकि इनका टेंपरेचर सही नहीं होता। इन प्रोडक्ट में लिस्ट्रिया नाम का बैक्टीरिया होता है। जो 30-40 दिनों में भी असर दिखा सकता है। जिसकी वजह से बीमार होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब भी वेडिंग पार्टीज में जाएं तो इन 2 तरह के फूड्स से परहेज करना चाहिए।काफी सारे लोग शादी-पार्टी में खाना खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। जिसकी वजह से वो ऐसी पार्टीज और शादियां अवॉएड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दरअसल, बीमार होने का कारण उनका डाइजेशन नहीं बल्कि उनकी फूड च्वॉइस होती है। जब भी किसी शादी-पार्टी में जाएं जहां पर केटरिंग की सही व्यवस्था देखने को ना मिले। वहां पर दो तरह के फूड्स को खाने से अवॉएड करना चाहिए। मिलेट शेफ वंश चावला ने इन दो तरह के फूड् की कैटेगरी को इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर शेयर किया है। जानें किन तरह के फूड्स को शादी-पार्टी में अवॉएड करना हेल्दी ऑप्शन हो सकता है।

सलाद और स्प्राउट्स आजकल शादी-पार्टीज में सलाद कटे मिल जाते हैं। फ्रूट सलाद, क्रीमी सलाद, सिंपल सलाद और साथ ही स्प्राउट्स भी होते हैं। इन स्प्राउट्स में भी कटी हुई कच्ची सब्जियां मिली होती हैं। ज्यादातर लोग इन्हें हेल्दी समझकर खाते हैं। लेकिन खाने के दो से तीन दिन बाद भी लोगों की तबियत बिगड़ जाती है। जिसका कारण इन कटे सलाद में मिलने वालै बैक्टीरिया और उनकी ग्रोथ है। दरअसल, कच्ची सब्जियों और फलों को घंटों पहले ही काटकर रख दिया जाता है और सर्विंग के वक्त ही टेंपरेचर मेंटेन नहीं होते। जबकि ये सारी चीजें 5 डिग्री से कम तापमान पर ढंककर रखी होनी चाहिए। लेकिन सही स्टोरेज की वजह से इनमे ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पनपने का भी खतरा रहता है। इस वैरायटी के फूड्स को खाने से बचना चाहिए।