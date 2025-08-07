आंखों में दिख रहे इन लक्षणों को ना करें इग्नोर, चश्मे का नंबर बढ़ने का देते हैं संकेत

Weak Eyesight Symptoms: कई बार जब हम चश्मा लगा रहे होते हैं तो भी आंखों की पावर घटने लगती है और आई टेस्ट की जरूरत होती है। अगर ये 7 तरह की परेशानियां नजर आ रही हैं तो फौरन आई टेस्ट करवाएं। जिसे चश्मे का सही नंबर पता चल सके।

चश्मा टेस्ट करवाने के बाद आंखों पर लगातार चश्मा लगाने का ये मतलब नहीं कि अब आपकी आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा। समय के साथ चश्मे का नंबर घटता-बढ़ता रहता है। इसलिए अगर कभी भी ये 6 लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। चश्मा लगाने वाले लोग कई बार इन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। अगर ये लक्षण दिख रहे तो फौरन आंखों का टेस्ट करवाएं।

आंखों की विजन धीरे-धीरे बदलती है आंखों के देखने की रोशनी धीरे-धीरे बदलती है। ऐसे में कुछ लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है।

धुंधलापन चश्मा लगाने के बाद भी कई बार कुछ दूरी के बाद की चीजों को देखने में धुंधलापन महसूस होता है। तो ये संकेत है कि चश्मे का नंबर बढ़ गया है।

लगातार सिर में दर्द बना रहना नजरें कमजोर होने पर आंखों को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किसी चीज को देखने और फोकस करने के लिए। जिसकी वजह से सिर मं दर्द होता है।

आई स्ट्रेन आंखों में कुछ खिंचाव सा महसूस होना और थकान लगना। कई बार ये आंखों की थकान पढ़ने या स्क्रीन देखने के बाद ज्यादा हो जाती है।

बार-बार पलकें झपकाना धुंधला दिखता है इसलिए बार-बार पलकें झपकाकर नजरों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये संकेत हैं कि नजरें कमजोर हो गई हैं।

रात को ड्राईव करने में दिक्कत होना उदाहरण के लिए किसी रोशनी या लाइट की ओर देखने पर उसके चारों हालो दिखना। इस तरह की समस्या कमजोर आईसाइट का सबसे बड़ा संकेत है। जब भी कभी ऐसा महसूस हो तो फौरन आई टेस्ट करवाएं।

फोकस करने में दिक्कत कुछ लोगों को शब्दों को पढ़ने या देखने में दिक्कत होती है। मतलब कि वो फोकस्ड होकर चीजों को नहीं देख पाते। तो ये चश्मे के नंबर बढ़ने का संकेत है।