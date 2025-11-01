योग गुरु हंसा ने बताया मुंह से आ रही बदबू के लिए आसान नेचुरल उपाय

संक्षेप: Natural Remedy For Bad Breath: मुंह और सांसों से आने वाली बदबू परेशान करती है और ब्रश करने, माउथवाश यूज करने के बाद भी समस्या नहीं खत्म हो रही तो योग गुरु हंसा के बताए इन नेचुरल उपाय को अपनाएं। जो मुंह और सांसों से आ रही बदबू को खत्म करने में मदद करेगी।

अच्छी ओरल हेल्थ केवल सेहत से ही नहीं जुड़ी है बल्कि इसका सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। जैसे मुंह से आने वाली बदबू, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ जाता है। रोजाना माउथवॉश करने के बाद भी अगर मुंह की बदबू पीछा नहीं छोड़ रही है तो योग गुरु हंसा जी के बताए इन नेचुरल घरेलू उपाय को आजमाएं। जिसकी मदद से पर्मानेंट तरीके से मुंह की बदबू से पीछा छुड़ाया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंह की बदबू के कारण मुंह में बदबू आने के कारण केवल मुंह की गंदगी नहीं होती बल्कि ये शरीर के अंदर हो रहे इंबैलेंस का नतीजा होती है। खराब डाइजेशन और खराब डेली हैबिट की वजह से मुंह में बदबू आती है। जिससे निपटने के लिए योग गुरू हंसा ने कुछ नेचुरल घरेलू उपाय बताए हैं।

त्रिफला वाटर का कुल्ला त्रिफला का इस्तेमाल डाइजेशन को सुधारने के लिए किया जाता है। मुंह की बदबू को दूर भगाना है तो रोजाना एक चम्मच त्रिफला पाउडर को एक कांच के गिलास में पानी में डालकर रातभर के लिए भिगो दें। फिर सुबह इस भीगे हुए त्रिफला वाटर से कुल्ला करने से मुंह की बदबू से राहत मिलती है।

सौंफ और जीरा वाटर मुंह की बदबू का एक कारण खाने का ठीक से पाचन ना होना है। जिसकी वजह से बैक्टीरिया मुंह में होते हैं और बदबू फैलती है। मुंह की बदबू खराब डाइजेशन की वजह से होती है तो सिंपली सौंफ और जीरा को भूनकर रोजाना खाने के बाद चबाएं। ऐसा करने से ब्लोटिंग को कम करने में मदद मिलती है। या फिर सिंपली सौंफ, धनिया और जीरा को पानी में उबालकर इस हर्बल टी को पिएं। मुंह की बदबू दूर करने का ये आसान तरीका है।

जीभ साफ करना है जरूरी रोजाना ब्रश के बाद दो बार जीभ को स्क्रैपर से घिसकर साफ करना जरूरी है। जिससे कि जीभ पर जमा खाने के कण साफ हो जाएं। क्योंकि ये जीभ पर जमा कण बैक्टीरिया पैदा करते हैं और मुंह से बदबू आती है।

दिनभर में पानी पीना है जरूरी मुंह में हो रही ड्राईनेस की वजह से बैक्टीरिया आसानी से मुंह में पनपते हैं। जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मुंह में ड्राईनेस नहीं होगी और बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। एक गिलास पानी में नींबू और तुलसी के कुछ पत्ते डालकर सिप-सिप करके पीने से बैड ब्रीद से आराम मिलता है।