खाना खाते समय बस मान लें आयुर्वेद का ये 1 नियम, जीवनभर बीमार नहीं पड़ेंगे!

एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते समय एक नियम रोजाना फॉलो करें, तो आप भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही प्राचीन आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:30 PM
खाना खाते समय बस मान लें आयुर्वेद का ये 1 नियम, जीवनभर बीमार नहीं पड़ेंगे!

सही खानपान जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है सही टाइमिंग और खाने का तरीका। आयुर्वेद की मानें तो अगर सही समय पर सही आहार लिया जाए, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। योग एक्सपर्ट कार्तिक मयूर ने एक वीडियो पोस्ट में ऐसी ही प्राचीन आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में बताया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते समय एक नियम रोजाना फॉलो करें, तो आप भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके पीछे का तर्क यही है कि अगर आप अपने शरीर की रिदम के हिसाब से सही समय पर सही काम करते हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आइए जानते हैं।

खाना खाते समय फॉलो करें ये नियम

योग एक्सपर्ट कार्तिक मयूर बताते हैं आपको खाना तब खाना चाहिए, जब आपकी दाईं नॉस्ट्रिल (नासिका) एक्टिव हो। दरअसल जब आप अपनी नाक के पास हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका उस वक्त एक्टिव है। नाक के जिस भी छिद्र से आप ज्यादा सांस ले और छोड़ रहे हैं, वो ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे में अगर दाईं नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, तो खाना खाएं और पानी या कोई ड्रिंक तब पीएं जब आपकी बाईं नासिका एक्टिव हो।

जानें इसके पीछे की वजह

एक्सपर्ट बताते हैं कि जब आपकी दाईं नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, उस वक्त आपकी पाचन शक्ति काफी तेज होती है। ऐसे में खाना तेजी से पचता है और अच्छी तरह पचता है। वहीं जब आपकी बाईं नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, उस वक्त आपकी एनर्जी काफी कूलिंग और शांत होती है, जो किसी भी तरह की ड्रिंक पीने के लिए अच्छा समय है।

बीमारियों से बचा रहेगा शरीर

प्राचीन ग्रंथ स्वरा योग में लिखा है कि शरीर की रिदम के मुताबिक अगर आप कुछ भी करते हैं, तो शरीर हेल्दी रहता है। वहीं जब ये रिदम खराब होती है, तो शरीर में कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की नींव अच्छे खानपान से शुरू होती है। इसलिए अगर आप यही चूक करते हैं, तो शरीर में कई रोग लगना शुरू हो जाते हैं।

ऐसे करें अपनी दाईं या बाईं नॉस्ट्रिल को एक्टिव

अगर खाना खाने बैठ रहे हैं, तो आपको अपनी दाईं नॉस्ट्रिल ( पिंगला नाड़ी) को एक्टिव करना चाहिए। इसके लिए बस अपने दाएं हाथ को भींचकर मुट्ठी की तरह बना लें। अब इसे अपने बाएं हाथ की अंडरआर्म यानी बगल के नीचे रखें और कुछ देर के लिए ऐसे ही रहें। ऐसा करने से आपकी दाईं नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। वहीं बाईं नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है, तो ठीक इसका उल्टा करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको निरोगी रखने में मदद करेगी।

