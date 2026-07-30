Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'टूथपेस्ट के बिना अपने दांतों को रखती हूं चमकदार....' ब्यूटी इंफ्लूएंसर ने शेयर किया पीले दांत साफ करने का नुस्खा

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

How to whiten yellow teeth naturally at home: पीले-गंदे दिख रहे दांतों को चमकाने और सफेद करने के लिए आप ट्रीटमेंट लेती हैं या फिर कई सारे टूथपेस्ट यूज करती हैं। एक बार इस देसी रेमेडी को 21 दिन ट्राई करके देखें। ब्यूटी इंफ्लूएंसर ने अपने ओरल केयर का रूटीन शेयर किया है।

हर रोज ब्रश करने के बाद भी आपके दांत पीले और गंदे दिखते हैं। साथ ही उनमे सेंसेटिविटी, कीड़े लगने जैसी समस्या भी परेशान करती रहती है। तो जरा इस ब्यूटी इंफ्लूएंसर के ओरल केयर रूटीन को देख लें। जो बिना किसी महंगे व्हाइट स्ट्रिप और टूथपेस्ट के अपने दांतों को सफेद, चमकदार बनाकर रखती है। हर्बल टूथ पाउडर, हर्बल माउथ वॉश को रोजाना यूज करती है। मॉमी अनस्टॉपबेल नाम के इंस्टाग्राम पेज पर इंफ्लूएंसर ने इसकी रेमेडी भी शेयर की है। जिसमे सिंपल किचन इंग्रीडिएंट्स से दांतों को चमकदार बनाने का नुस्खा यूज करके दिखाया है।

पीले-गंदे दांतों को चमकाना है तो देसी नुस्खे को जाने लें

पीले-गंदे दांत चमकाने के लिए देसी नुस्खा

पीले-गंदे दांत को चमकाना चाहते हैं तो इन नुस्खे को नोट कर सकते हैं। इसके लिए चार चीजों की जरूरत होगी।

फ्रेश एलोवेरा जेल

संतरे के छिलके

पिंक सॉल्ट

नारियल का तेल

ताजी एलोवेरा जेल की पत्तियां घर में गमले में लगा लें या फिर आसपड़ोस लें। इन पत्तियों के जेल को निकाल कर किसी बाउल में रखें। दांतों को साफ करने के लिए मार्केट में मिलने वाले पैक्ड एलोवेरा जेल का यूज बिल्कुल ना करें। इसमे प्रिजरवेटिव्स होते हैं जो मुंह से शरीर के अंदर जाने पर नुकसान कर सकते हैं। हमेशा ताजा एलोवेरा जेल ही पत्तियों से निकालें। इसमे आधा चम्मच नारियल का तेल और थोड़े से पिंक सॉल्ट को डालें। साथ में चुटकीभर कॉफी भी डाल दें। ये दांतों को रब करने में मदद करेगी। चूंकि संतरे का छिलका फ्रेश हर वक्त नहीं होता इसलिए ड्राई ऑरेंज पील मार्केट से खरीद लें या फिर घर में ही सुखाकर रख लें। इन संतरे के छिलके को पानी में डालकर हल्का सा उबाल लें। जिससे ये एक्टिवेट हो जाएं। उबालने का प्रोसेस ड्राई छिलकों के लिए कारगर है। बस इस संतरे के छिलके के ऊपर एलोवेरा जेल को रखें जिसमें सारी चीजों को मिक्स किया है। अब इसे दांतों पर हल्के हाथों से रब करें और साथ ही मसाज भी करते जाएं। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद पानी से मुंह को साफ कर लें।

मिस्वाक की दातून करें

मिस्वाक एक नेचुरल और ट्रेडिशनल पेड़ की टहनी है जो दांतों को साफ करने के लिए यूज होती है। इसमे सिलिका, नेचुर फ्लूरॉइड और सल्फर होता है जो दांतों को क्लीन करेगा। इसकी टहनी को दांतों पर मसाज करें और चबाएं। जिससे अंदर के दांत के कोने-कोने साफ हो जाएं। फिर कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें। इन दो रूटीन को फॉलो करके दांतों के पीलेपन को नेचुरल तरीके से चमकाया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो मिस्वाक के ऑप्शन में नीम की टहनी को भी यूज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया और गंदगी से लड़ने में मदद करते हैं और दांतों को नेचुरली क्लीन करते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।