अंडे के फायदे डबल करने के लिए साथ में खाएं ये 6 चीजें, जानिए क्या है बेस्ट कॉम्बिनेशन

अंडे का असली जादू तब शुरू होता है जब इसे सही 'फूड कॉम्बिनेशन' के साथ खाया जाता है। यह न केवल मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, बल्कि विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण को भी आसान बना देता है।

Jan 07, 2026 07:46 pm IST
अंडा एक 'सुपरफूड' है, जो प्रोटीन का सबसे सस्ता और बेहतरीन स्रोत माना जाता है। लेकिन कई बार स्वाद के चक्कर में लोग अंडे को गलत तरीके से पकाते हैं या गलत चीजों के साथ खाते हैं, जिससे शरीर को इसके पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके विपरीत क्या आप जानते हैं अंडे को कुछ खास चीजों के साथ मिलाकर खाने से सेहत को मिलने वाले फायदे डबल हो सकते हैं। जी हां, अंडे का असली जादू तब शुरू होता है जब इसे सही 'फूड कॉम्बिनेशन' के साथ खाया जाता है। यह न केवल मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, बल्कि विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण को भी आसान बना देता है।

अंडे में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, जरूरी अमीनो एसिड, विटामिन B12 और D, दिमाग की सेहत के लिए कोलीन, और आंखों के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन और जीएक्सैंथिन होते हैं। अगर अंडों को सही चीजों के साथ खाया जाए, तो उनकी पोषण क्षमता और बढ़ जाती है। सीके बिड़ला अस्पताल की डाइटिशियन दीपाली शर्मा से जानते हैं किन चीजों के साथ अंडे का सेवन सेहत के लिए उसके फायदे बढ़ा देता है।

1. सब्जियां (खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां)

पालक, केल, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम जैसी सब्जियों के साथ अंडे खाने से खाने में विटामिन, मिनरल और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। अंडे सब्जियों में मौजूद फैट-सॉल्युबल विटामिन (A, D, E और K) और एंटीऑक्सीडेंट को शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। जैसे, पालक के साथ अंडे खाने से ल्यूटिन और बीटा-कैरोटीन बेहतर तरीके से शरीर में जाता है, जो आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है।

2. साबुत अनाज

होले व्हीट ब्रेड, ओट्स, क्विनोआ या ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज अंडों के साथ अच्छे लगते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर देते हैं, जिससे लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है, पाचन ठीक रहता है और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। अंडों के साथ ब्राउन ब्रेड टोस्ट या एक पूरा क्विनोआ-एग बाउल पेट भरने वाला नाश्ता है।

3. हेल्दी फैट

अंडों में मौजूद हेल्दी फैट की मात्रा एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स या बीजों के साथ खाने पर बढ़ जाती है। ये दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये फैट अंडों और सब्जियों से मिलने वाले पोषक तत्वों को शरीर में अच्छे से लेने में मदद करती हैं। एग-एवोकाडो टोस्ट या ऑलिव ऑयल में बना अंडा दिल के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

4. डेयरी या फर्मेंटेड फूड

अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और इन्हें दही या योगर्ट जैसे फर्मेंटेड फूड के साथ खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। प्रोबायोटिक्स आंतों के बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत में सहायक होता है। इससे पेट फूलने की समस्या कम होती है और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है।

5. दालें और बीन्स

अंडों को दाल, चना, राजमा या स्प्राउट्स के साथ मिलाने से खाने में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, आंतों की सेहत सुधरती है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जैसे अंडा भुर्जी के साथ स्प्राउट्स या अंडे के साथ हमस एक संतुलित और पौष्टिक कॉम्बिनेशन है।

6. हर्ब्स और मसाले

हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, धनिया और पार्सले जैसे हर्ब्स और मसाले स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले फायदे भी देते हैं, जिससे अंडे से बनी डिश और हेल्दी हो जाती है।

सलाह- अंडे तब और ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं जब उन्हें सब्जियों, साबुत अनाज, हेल्दी फैट और फाइबर वाली चीजों के साथ खाया जाए। ऐसे कॉम्बिनेशन से खाना संतुलित बनता है, एनर्जी मिलती है, पाचन अच्छा रहता है, दिल की सेहत सुधरती है और ओवरऑल सेहत बेहतर होती है।

