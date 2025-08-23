पापड़ से लेकर सुपारी तक, सबसे खराब हैं ये इंडियन फूड्स, खाने से पहले दो बार जरूर सोच लें

Worst 5 Indian Foods: रोज के खानेपीने की चीजों के बारे में काफी सारे लोग सोचते नहीं है क्योंकि ये फूड्स सालों से उनके आसपास और घरों में खाए जाते हैं। लेकिन सेहत के लिहाज से ये फूड्स सबसे खराब हैं, जिन्हें खाने से बचना चाहिए।

रोज के खाने के बारे में ज्यादातर इंडियन सोच-विचार नहीं करते। अक्सर जो चीजें सालों से वो खाते आ रहे हैं उसे हेल्दी ही समझते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मासूम मीनावाला के पॉडकास्ट में न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताया जिसे खाने से पहले हर इंडियन को कम से कम दो बार सोचना चाहिए। दरअसल, ये 5 फूड्स ऐसे हैं जिनमे न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है और ये डाइट में ले रहे तो सबसे खराब फूड्स में गिने जाएंगे।

पापड़ न्यूट्रशिनिस्ट सुमन बताती है कि पापड़ सबसे खराब फूड की लिस्ट में शामिल है। इसमे काफी सारा फैट होता है। लोगों को लगता है कि इसे रोस्ट करके खाया जा सकता है लेकिन पापड़ बनने के प्रोसेस में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती साथ ही ये डाइजेशन के लिए मुश्किल होता है खासतौर पर ह्यूमिड वाले एरिया में। पापड़ में केवल कैलोरी होती है, जिसे खाने से दूर रहना ही अच्छा है।

भुजिया वहीं दूसरी सबसे खराब खाने की चीज है भुजिया नमकीन। जिसे ज्यादातर इंडियन खाना पसंद करते हैं। लेकिन भुजिया केवल कैलोरी और फैट फिल होती है। जिसे खाना सबसे खराब चीज है

समोसा इसके साथ ही तीसरा सबसे खराब फूड जिसे इंडियन खाना पसंद करते हैं, वो है समोसा। आलू, मैदा और तेल में तला हुआ ये स्नैक्स टेस्टी तो बहुत लगता है लेकिन ये सबसे हार्मफुल फूड्स की लिस्ट में शामिल है।

जलेबी मैदे से तैयार जलेबी जिसे डीप फ्राईड किया जाता है और फिर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। जलेबी भी सबसे खराब फूड्स की लिस्ट में शामिल है। जिसमे हाई शुगर और हाई फैट होता है।