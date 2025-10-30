Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थworld stroke say 2025 know 5 tips to take care of stroke patients at home know what experts suggest for speedy recovery
घर पर स्ट्रोक रोगी की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, एक्सपर्ट्स से जानें किन बातों का रखें ख्याल

घर पर स्ट्रोक रोगी की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, एक्सपर्ट्स से जानें किन बातों का रखें ख्याल

संक्षेप: Post Stroke Care Tips : स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर स्थिति है, जो किसी भी पल एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख सकती है। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक के नाम से भी पहचाना जाता है।

Thu, 30 Oct 2025 07:07 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Post Stroke Care Tips: आज दुनियाभर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 29 अक्टूबर विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक की रोकथाम, इलाज और उसके गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर स्थिति है, जो किसी भी पल एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख सकती है। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक के नाम से भी पहचाना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या होता है स्ट्रोक

स्ट्रोक (या ब्रेन अटैक) तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है या बाधित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वे मरने लगती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोगी की स्थायी मस्तिष्क क्षति, विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन रोगी को सही समय पर सही इलाज और देखभाल मिलने पर वह ना सिर्फ जल्दी रिकवर हो सकता है बल्कि उसे दोबारा स्ट्रोक आने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं स्ट्रोक के बाद रोगी की जल्दी रिकवरी के लिए उसकी देखभाल करते समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं फोर्टिस अस्पताल (गुरुग्राम) के अतिरिक्त निदेशक, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ यतीश बंसल से।

स्ट्रोक के बाद रोगी की जल्दी रिकवरी के लिए ध्यान रखें ये 5 बातें

रिहैबिलिटेशन

रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास योजना का पालन करें। इसमें कई विशेषज्ञों की टीम मिलकर काम करती है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट शरीर की ताकत और मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मरीज को रोजमर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना या लिखना फिर से सिखाते हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें बोलने या निगलने में दिक्कत होती है। रोगी के परिजनों को चाहिए कि वो उसे इन जरूरी सत्रों में नियमित रूप से शामिल करवाएं ताकि रोगी अपनी ताकत, गतिशीलता और संवाद कौशल को दोबारा प्राप्त कर सके।

दवाएं डॉक्टर के निर्देशानुसार लें

रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जोखिम कारकों को नियंत्रित रखें ताकि दोबारा स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवाएं बंद या शुरू ना करें।

हृदय-स्वस्थ आहार अपनाएं

अपने भोजन में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल करें। नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन कम करें।

सक्रिय और सुरक्षित रहें

अपने थेरेपिस्ट द्वारा सुझाए गए हल्के व्यायाम करें ताकि संतुलन और समन्वय में सुधार हो सके। साथ ही, अपने घर को फिसलन-मुक्त और सुरक्षित बनाएं।

भावनात्मक स्वास्थ्य पर नजर रखें

स्ट्रोक के बाद अवसाद और चिंता की समस्या आम हो सकती है इसलिए अपने प्रियजनों, चिकित्सक या सहायता समूहों से सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्राप्त करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।