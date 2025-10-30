'जिद्दी ब्लड प्रेशर' बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा, ये है हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह

संक्षेप: World Stroke Day 2025 : क्या आप यह भी जानते हैं कि हाई बीपी का एक प्रकार उच्च रक्तचाप से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता है, क्योंकि यह कई दवाएं लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है।

हर साल दुनियाभर में 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 का खास दिन लोगों में स्ट्रोक की रोकथाम, इलाज और उसके गंभीर प्रभाव के प्रति जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात अगर विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 की इस साल की थीम की करें तो वो है-'हर मिनट कीमती है', जो समय पर रोग की पहचान और उसके तुरंत उपचार की आवश्यकता पर जोर देती है। विश्व स्ट्रोक संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 90 प्रतिशत स्ट्रोक ऐसे कारकों से जुड़े होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के खास दिन आपको बता दें, स्ट्रोक के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक उच्च रक्तचाप भी है। हालांकि उच्च रक्तचाप के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हाई बीपी का एक प्रकार उच्च रक्तचाप से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता है, क्योंकि यह कई दवाएं लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह के उच्च रक्तचाप को समझने के लिए, लाइव हिन्दुस्तान लाइफस्टाइल ने सीके बिड़ला हॉस्पिटल के कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजी विभाग,डॉ. संजीवा कुमार गुप्ता से संपर्क किया। जिस पर डॉक्टर गुप्ता ने उच्च रक्तचाप के एक ऐसे प्रकार के बारे में चर्चा की, जो 'जिद्दी' होता है और इसे प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप (आरएचटीएन) भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

क्या है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन (Resistant Hypertension) सीके बिड़ला हॉस्पिटल के कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजी विभाग,डॉ. संजीवा कुमार गुप्ता कहते हैं कि रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की वह स्थिति है जब तीन या अधिक अलग-अलग तरह की हाई बीपी दवाओं (जिनमें एक मूत्रवर्धक भी शामिल हो) की सही खुराक लेने के बावजूद, ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ऊपर बना रहता है। जिसका सीधा अर्थ है कि दवा लेने के बाद भी रोगी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है। जिसकी वजह से इसे 'जिद्दी ब्लड प्रेशर' भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आसानी से काबू में नहीं आता है।

क्यों होती है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन की समस्या? नमक का ज्यादा सेवन– भारतीय डाइट में नमक की मात्रा अक्सर जरूरत से ज्यादा होती है।

मोटापा और एक्सरसाइज की कमी- वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है।

किडनी रोग- किडनी जब सही से काम नहीं करती तो शरीर में पानी और नमक जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है।

नींद में सांस रुकना (Sleep Apnea)- रात में नींद के दौरान बार-बार सांस रुकने से शरीर पर तनाव बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है।

हार्मोनल असंतुलन-रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन (जो दवाइयों से भी नियंत्रित नहीं होता) का एक बड़ा कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, खासकर प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज़्म, जिसमें अधिवृक्क ग्रंथियां (adrenal glands) अधिक एल्डोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जिससे शरीर में नमक और पानी जमा होकर रक्तचाप बढ़ता है।

दवा को लेकर ना बरते लापरवाही- दवाइयां ठीक से न लेना या छोड़ देना भी समस्या को और बढ़ा देता है।

क्यों है खतरनाक रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन की समस्या रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन रोग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये शांत रहती है, यानी ज्यादातर लोगों को इसके कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। हालांकि इसके प्रभाव से धीरे-धीरे ब्लड वेसल्स (रक्त नलिकाओं) की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं। जिससे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर (Heart Failure) और किडनी डैमेज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार बिना किसी चेतावनी के ही ब्रेन की नस फट या फिर ब्लॉक हो सकती है, जिससे स्ट्रोक हो जाता है।

कैसे करें रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन की समस्या की पहचान- स्यूडोरेसिस्टेंस- डॉक्टर सबसे पहले देखते हैं कि कहीं रोगी से ब्लड प्रेशर मापने में कोई गलती या स्यूडोरेसिस्टेंस (Pseudoresistance) तो नहीं है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत माप के कारण ही उपचार के बाद भी उच्च रक्तचाप कम नहीं होता, जबकि असल में यह समस्या मौजूद ही नहीं होती है।

एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग- रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन (जटिल उच्च रक्तचाप) की पहचान के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि यह एक पोर्टेबल डिवाइस द्वारा 24 घंटे के दौरान आपके रक्तचाप को लगातार रिकॉर्ड करता है, जिससे दिनभर की वास्तविक स्थिति और दवाओं की प्रभावशीलता का सही पता चलता है। यह 'व्हाइट कोट हाइपरटेंशन' और 'मास्क्ड हाइपरटेंशन' जैसी स्थितियों का भी पता लगाने में मदद करता है।

टेस्ट- जरूरत पड़ने पर रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन की समस्या की पहचान करने के लिए कई बार ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट और किडनी की जांच भी की जाती है।

रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन की समस्या का इलाज और नियंत्रण के तरीके -सिर्फ दवाइयां बढ़ाने से बात नहीं बनती, लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।

-नमक का सेवन कम करें।

-रोजाना 30 मिनट टहलें या एक्सरसाइज करें।

-वजन नियंत्रित रखें।

-शराब और धूम्रपान से बचें।

-रात की पूरी नींद लें और स्लीप एपनिया का इलाज करवाएं।

-कुछ मामलों में नई तकनीकें जैसे रीनल डिनर्वेशन थेरेपी (Renal Denervation Therapy) या मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स (Mineralocorticoid Receptor Blockers) फायदेमंद साबित हो सकती हैं।