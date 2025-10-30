Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थworld stroke day 2025 Oral bacteria hidden cavities in mouth can cause stroke experts share these preventative measure
मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बन सकते हैं स्ट्रोक का कारण, एक्सपर्ट ने शेयर किए बचाव के ये उपाय

मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बन सकते हैं स्ट्रोक का कारण, एक्सपर्ट ने शेयर किए बचाव के ये उपाय

संक्षेप: World  Stroke Day 2025 : कई अध्ययन बताते हैं कि दांतों की समस्याएं, जैसे मसूड़ों की सूजन (गम डिजीज) और कैविटी, स्ट्रोक के खतरे को काफी बढ़ा सकती हैं। खासकर इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के कारण होता है।

Thu, 30 Oct 2025 06:56 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज दुनियाभर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 मनाया जा रहा है। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक की रोकथाम, इलाज और उसके गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। बता दें, ओरल हेल्थ सिर्फ एक अच्छी चमकदार मुस्कान के लिए ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि यह आपके हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई अध्ययन बताते हैं कि दांतों की समस्याएं, जैसे मसूड़ों की सूजन (गम डिजीज) और कैविटी, स्ट्रोक के खतरे को काफी बढ़ा सकती हैं। खासकर इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के कारण होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे खराब मौखिक स्वास्थ्य स्ट्रोक का कारण बन सकता है

फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) में कंसल्टेंट, डेंटल साइंस, डॉ. राजीव अरोड़ा कहते हैं कि मुंह और स्ट्रोक के बीच संबंध की शुरुआत मुंह में मौजूद बैक्टीरिया से होती है।

बैक्टीरिया का प्रवेश- स्ट्रेप्टोकोकस एंजिनोसस (Streptococcus anginosus), स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस (Streptococcus mutans) और पोर्फिरोमोनस जिंजिवलिस (Porphyromonas gingivalis) जैसे मुंह के बैक्टीरिया, सूजे हुए मसूड़ों या खराब मौखिक स्वच्छता के कारण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।

मस्तिष्क में सूजन- रक्त प्रवाह में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं।

रक्त के थक्के बनना- सूजी हुई रक्त वाहिकाएं एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का कठोर होना) और रक्त के थक्के बनने का कारण बनती हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है।

स्ट्रोक की शुरुआत- जब रक्त वाहिकाएं पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती हैं, तब इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है।

यह क्रम दर्शाता है कि मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखना क्यों आवश्यक है। शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, उनमें मसूड़ों की बीमारी और कैविटी होने की संभावना 81 प्रतिशत तक कम होती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा भी घटता है।

दंत-सम्बंधित स्ट्रोक जोखिम से बचाव

अच्छी मौखिक स्वच्छता की आदतें अपनाकर आप मसूड़ों की बीमारियों, कैविटी और स्ट्रोक के जोखिम से बच सकते हैं। जिसके लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं-

दिन में दो बार ब्रश करें- फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से दिन में कम से कम दो बार दांत साफ करें।

नियमित फ्लॉस करें- दिन में दो बार अच्छे क्वालिटी के फ्लॉस से दांतों के बीच की सफाई करें।

दांतों की नियमित जांच- अपने दंत चिकित्सक से नियमित जांच और पेशेवर सफाई करवाएं।

समस्याओं का समय पर इलाज करें- कैविटी या मसूड़ों की बीमारी का तुरंत इलाज करवाएं ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके।

डॉक्टर की सलाह

आपकी ओरल हेल्थ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रतिबिंब हो सकती है। मौखिक स्वच्छता की अनदेखी केवल दांतों की सड़न तक सीमित नहीं रहती है बल्कि यह आपके हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। दांतों की नियमित देखभाल और स्वच्छता बनाए रखकर आप न केवल अपनी मुस्कान बल्कि अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।