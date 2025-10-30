मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बन सकते हैं स्ट्रोक का कारण, एक्सपर्ट ने शेयर किए बचाव के ये उपाय

संक्षेप: World Stroke Day 2025 : कई अध्ययन बताते हैं कि दांतों की समस्याएं, जैसे मसूड़ों की सूजन (गम डिजीज) और कैविटी, स्ट्रोक के खतरे को काफी बढ़ा सकती हैं। खासकर इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के कारण होता है।

आज दुनियाभर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 मनाया जा रहा है। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक की रोकथाम, इलाज और उसके गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। बता दें, ओरल हेल्थ सिर्फ एक अच्छी चमकदार मुस्कान के लिए ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि यह आपके हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई अध्ययन बताते हैं कि दांतों की समस्याएं, जैसे मसूड़ों की सूजन (गम डिजीज) और कैविटी, स्ट्रोक के खतरे को काफी बढ़ा सकती हैं। खासकर इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के कारण होता है।

कैसे खराब मौखिक स्वास्थ्य स्ट्रोक का कारण बन सकता है फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) में कंसल्टेंट, डेंटल साइंस, डॉ. राजीव अरोड़ा कहते हैं कि मुंह और स्ट्रोक के बीच संबंध की शुरुआत मुंह में मौजूद बैक्टीरिया से होती है।

बैक्टीरिया का प्रवेश- स्ट्रेप्टोकोकस एंजिनोसस (Streptococcus anginosus), स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस (Streptococcus mutans) और पोर्फिरोमोनस जिंजिवलिस (Porphyromonas gingivalis) जैसे मुंह के बैक्टीरिया, सूजे हुए मसूड़ों या खराब मौखिक स्वच्छता के कारण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।

मस्तिष्क में सूजन- रक्त प्रवाह में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं।

रक्त के थक्के बनना- सूजी हुई रक्त वाहिकाएं एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का कठोर होना) और रक्त के थक्के बनने का कारण बनती हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है।

स्ट्रोक की शुरुआत- जब रक्त वाहिकाएं पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती हैं, तब इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है।

यह क्रम दर्शाता है कि मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखना क्यों आवश्यक है। शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, उनमें मसूड़ों की बीमारी और कैविटी होने की संभावना 81 प्रतिशत तक कम होती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा भी घटता है।

दंत-सम्बंधित स्ट्रोक जोखिम से बचाव अच्छी मौखिक स्वच्छता की आदतें अपनाकर आप मसूड़ों की बीमारियों, कैविटी और स्ट्रोक के जोखिम से बच सकते हैं। जिसके लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं-

दिन में दो बार ब्रश करें- फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से दिन में कम से कम दो बार दांत साफ करें।

नियमित फ्लॉस करें- दिन में दो बार अच्छे क्वालिटी के फ्लॉस से दांतों के बीच की सफाई करें।

दांतों की नियमित जांच- अपने दंत चिकित्सक से नियमित जांच और पेशेवर सफाई करवाएं।

समस्याओं का समय पर इलाज करें- कैविटी या मसूड़ों की बीमारी का तुरंत इलाज करवाएं ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके।