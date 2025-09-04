World Sexual Health Day 2025 : मर्दों को 25 साल के बाद जरूर कराने चाहिए ये 3 टेस्ट, लापरवाही पड़ सकती है भारी

3 Health Check-ups Every Man Needs After 25 : STI कई बार बिना लक्षणों के होने की वजह से अनजाने में फैलकर सेहत के लिए कई जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को ये 3 STI चेकअप नियमित रूप से कराने की सलाह दी जाती है।

आज दुनियाभर में वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 2025 मनाया जा रहा है। हर साल 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाने का उद्धेश्य लोगों के बीच यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस खास दिन इस खबर के माध्यम से बात करेंगे उन 3 एसटीआई टेस्ट के बारे में, जिन्हें हर मर्द को 25 साल का होते ही तुरंत करवा लेना चाहिए। STI यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेक्शुअल हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। जिसकी जांच पुरुषों को यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 25 साल के बाद नियमित रूप से करवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि STI कई बार बिना लक्षणों के होने की वजह से अनजाने में फैलकर सेहत के लिए कई बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को डॉक्टर भी ये 3 STI चेकअप नियमित रूप से कराने की सलाह देते हैं।

एचआईवी टेस्ट (HIV) एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध, यूज की हुई सुई लगवाने या समलैंगिक संबंध बनाने से हो सकता है। ह एक तरह का वायरस है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। समय रहते अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह एड्स (AIDS) का कारण बन सकता है। एचआईवी टेस्ट रक्त परीक्षण या लार (ओरल स्वाब) के माध्यम से किया जाता है। शुरुआती जांच में एड्स का पता लगने पर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है

सिफलिस टेस्ट (Syphilis) सिफलिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। यह यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है और त्वचा, मुंह, या जननांगों पर घावों के रूप में शुरू हो सकता है। सिफलिस का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट (VDRL या RPR) करवाया जाता है। अगर घाव मौजूद हों, तो स्वाब टेस्ट भी किया जा सकता है।