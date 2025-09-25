World Lung Day 2025: स्मोकिंग करने वालों से भी ज्यादा बीमार है महिलाओं और बच्चों के फेफड़े,ये कारण है जिम्मेदार world lung day 2025 reasons behind women children young adults more prone at lung diseases, हेल्थ टिप्स - Hindustan
World Lung Day 2025: स्मोकिंग करने वालों से भी ज्यादा बीमार है महिलाओं और बच्चों के फेफड़े,ये कारण है जिम्मेदार

World Lung Day 2025: 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। जिसका मकसद लोगों में फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतों और बीमारियों के प्रति जागरुकता फैलाना है। समय के साथ अब स्मोक करने वालों से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और यंग एडल्ट्स लंग डिसीज के खतरे को झेल रहे हैं। जिसके ये कारण जिम्मेदार हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:45 PM
फेफड़ों के खराब होने की समस्या अब स्मोकिंग करने वालों से ज्यादा महिलाओं और बच्चों में देखने को मिल रही है। अब केवल स्मोकर्स और बुजुर्ग लोग लंग डैमेज के शिकार नहीं हो रहे। महिला, बच्चे और यहां तक कि जवान लोग भारत के प्रदूषित शहरों में रहने वाले लाइफ लांग लंग डैमेज के शिकार हो रहे। दुनियाभर में 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद लोगों के बीच फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के प्रति जागरुकता लाना है। स्मोकिंग से ज्यादा महिलाओं और बच्चों के साथ यंग एडल्ट में फेफड़े डैमेज होने के लिए सैकेंड हैंड स्मोकिंग और पॉल्यूशन के साथ दूसरे कारण जिम्मेदार हैं।

प्रदूषित शहरों में फेफड़े हो रहे ज्यादा खराब

दिल्ली-एनसीआर में रह रहे यंग एडल्ट के फेफड़े 12-17 फीसदी कम फंक्शन कर रहे हैं। बड़े शहरों में प्रदूषण की वजह से यंग लोगों में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की समस्या देखने को मिल रही, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। प्रदूषित शहरों में रह रहे बच्चों में लंग डिसीज का खतरा ज्यादा होता है। बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादा तेजी से प्रदूषित हवा और स्मोक को लंग्स में भरते हैं। और उनकी लंग डैमेज का खतरा भी ज्यादा हो जाता है।

कुकिंग का धुआं

गांवों में रहने वाली महिलाओं में फेफड़ों से जुड़ी बीमारी का खतरा ज्यादा है। घर के अंदर कोयला, लकड़ी, उपले की आंच में कुकिंग से फेफड़ों के धुआं सोखने की मात्रा कई सिगरेट पीने के बराबर है। जिसकी वजह से लंग डैमेज का डर रहता है।

पैसिव स्मोक है वजह

वहीं शहर की महिलाओं में ज्यादा लंग डैमेज होने की वजह ट्रैफिक पॉल्यूशन और घर या काम की जगहों पर स्मोकिंग के धुएं को इनहेल करने की वजह ज्यादा है। ये वजहें महिलाओं के स्मोक ना करने के बाद भी उनके फेफड़े को बुरी तरह डैमेज करती हैं और खांसी, अस्थमा जैसी समस्या पैदा करती है।

समय पर ध्यान ना देना

खासतौर पर महिलाएं फेफडों से जुड़ी समस्याओं को लंबे टाइम तक इग्नोर करती हैं। जिसकी वजह से डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं। अक्सर सांस लेने में समस्या, खांसी का बहुत ज्यादा दिनों तक आना या थकान को इग्नोर करती हैं और उसे कभी उम्र तो कभी कमजोरी से जोड़कर देखती हैं। जबकि ये समस्या कई बार लंग डिसीज की ओर इशारा करती है। ट्रीटमेंट में देरी अक्सर लंग डैमेज को बढ़ा देती है।

केमिकल वाले क्लीनर का एक्सपोजर

घरों के अंदर काम करने वाली महिलाओं में कई बार केमिकल वाले क्लीनर की महक से भी लंग डैमेज का खतरा रहता है। इन केमिकल से सांस लेने में तकलीफ, जलन, खांसी की दिक्कत होती है। जिसे इग्नोर करना लांग टाइम में लंग डिसीज को बढ़ा देता है।

