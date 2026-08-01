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गुटखा-खैनी खाने की लत से पीछा छुड़ाने को डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया जबरदस्त तरीका

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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World lung cancer Day 2026: 1 अगस्त को दुनियाभर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। फेफड़ों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए तंबाकू-गुटखा से भी दूर रहने की जरूरत होती है। गुटखा-खैनी की लत से पीछा छुड़ाना है तो ये तरीका अपनाएं।

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गुटखा-खैनी खाने की आदत कैसे छोड़ें

1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों के बीच इस भयानक बीमारी से बचाव और सही समय पर इलाज के लिए जागरुक करना है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि फेफड़े का कैंसर केवल सांस के जरिए तंबाकू यानि सिगरेट पीने, स्मोकिंग करने से होता है। लेकिन गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू जो खाए जाते हैं, उनसे भी फेफड़ों का कैंसर होने का उतना ही खतरा रहता है जितना मुंह के कैंसर होने का रहता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई गुटखा खाता है तो उसमे फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा 53 प्रतिशत से ज्यादा होता है।

गुटखा से लंग कैंसर होने के कारण

  • गुटखा खाने से लंग कैंसर का खतरा करीब डेढ़ गुना से भी ज्यादा होता होता है। भले ही ये सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक नहीं पहुंचते लेकिन बड़े ही आसानी से लार के जरिए शरीर में घुलकर लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • गुटखा को चबाने से जो खतरनाक लार बनती है वो जब निगलने पर शरीर के अंदर जाती है तो इसमे कॉर्सिनोजेन्स पैदा होते हैं जो ब्लड में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचते हैं।
  • वहीं तंबाकू में मौजूद निकोटिन और नाइट्रोसामाइन्स ब्लड के जरिए सीधे डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज होने के साथ ही फेफड़ों के साथ शरीर के अलग-अलग हिस्सो में ट्यूमर बनते हैं। इसलिए गुटखा-खैनी की लत छुड़ाना जरूरी है।

गुटखा-खैनी की लत छुड़ाने का नुस्खा

अगर किसी को गुटखा-खैनी की लत से आजादी चाहिए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल का ये देसी नुस्खा आपके काम आ सकता है। गुटखा-खैनी वालों को मुंह में हमेशा कुछ रखने की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया कि हथेली पर थोड़ी सी अजवाइन को लेकर रखें और उस पर एक चुटकी सेंधा नमक डाल दें। हथेली पर ही नमक और अजवाइन को रगड़ें और फिर जिस तरह गुटखा या खैनी को मुंह में किनारे दबाते हैं वैसे ही रख लें। करीब तीन से चार घंटे तक गुटखा-खैनी खाने की जरूरत नहीं होगी। ये नुस्खा ना केवल गुटखा और खैनी की लत छुड़ाने में मदद करेगा। अजवाइन को मुंह में रखने से ये लार में घुलकर पाजन को सही करेगी और मुंह में हो रहें छालों को भी ठीक करने में मदद करेगी।

गुटखा छोड़ना है तो मुंह में इन चीजों को रखें

  • आमतौर पर गुटखा खाने वाले दिन रात उसे मुंह में दबाकर रखते हैं। अगर किसी को चाह है कि वो गुटखा छोड़े लेकिन बार-बार खाने की इच्छा होती है तो उसके लिए मुंह में आंवला को रखें। आंवला का कड़वा रस आखिर में मुंह में मिठास देता है।
  • इसके अलावा अजवाइन में काला नमक और नींबू का रस डालकर दो दिन तक रख दिया जाए और फिर इसे चबाएं। तो तंबाकू, गुटखा खाने की तलब बार-बार नहीं होगी। अजवाइन को तवे पर भूनकर भी नमक मिलाकर मुंह में दबाया जा सकता है।
  • आमतौर पर तंबाकू-गुटखा की लत को छुड़ाने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। सही खानपान के साथ योग करने और दिनभर खुद को व्यस्त रखना जरूरी होता है। जिससे बुरी लत से छुटकारा मिल सके।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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