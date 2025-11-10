World Immunization Day 2025: 10 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस? जानें इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम
दुनियाभर में हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस 2025 (World Immunization Day 2025) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच टीकाकरण के महत्व और विभिन्न बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एक व्यक्ति के लिए टीकाकरण बचपन से ही जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में उसे कोई संक्रामक बीमारी घेर न सके। इसी सोच औक संकल्प के साथ सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व टीकाकरण दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं क्या है विश्व टीकाकरण दिवस का इतिहास, महत्व और थीम।
विश्व टीकाकरण दिवस का इतिहास
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले साल 2012 में इस खास दिन को मनाने की शुरुआत की थी। विश्व टीकाकरण दिवस की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में लोगों को टीकाकरण के महत्व को समझाना व इसके प्रति लोगों को जागरूक करना था।
विश्व टीकाकरण दिवस का महत्व
टीकाकरण हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया की पहचान करने और उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे बीमारी की संभावना कम हो जाती है। टीकाकरण कई संक्रामक बीमारियों को कम करने और यहां तक कि उन्हें खत्म करने में भी मददगार साबित हुआ है। बता दें, दुनिया के कई हिस्सों में, बड़े पैमाने पर टीकाकरण के कारण पोलियो और खसरा अब किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं रह गए हैं।
विश्व टीकाकरण दिवस की थीम
हर साल की तरह इस साल भी विश्व टीकाकरण दिवस 2025 को मनाने के लिए एक खास थीम रखी गई। बता दें, इस साल की थीम 'सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है' (Immunization for all is humanly possible) रखी गई है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उम्र या स्थान की परवाह किए बिना सभी लोगों को जीवन रक्षक टीकों तक पहुंच मिले, जिससे वे बीमारियों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें।
