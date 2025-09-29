World Heart Day 2025: खराब नींद और लेट-नाइट वर्क कल्चर... बढ़ते हृदय रोगों का मुख्य कारण, ये हैं बचाव के 5 उपाय world heart day 2025 poor sleep late night work main causes of heart diseases cardiovascular disease preventive measure, हेल्थ टिप्स - Hindustan
World Heart Day 2025: खराब नींद और लेट-नाइट वर्क कल्चर... बढ़ते हृदय रोगों का मुख्य कारण, ये हैं बचाव के 5 उपाय

Reasons Of Cardiac Diseases : हाल के वर्षों में किए गए कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय शोध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि नींद की कमी और देर रात तक काम करने की प्रवृत्ति हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कार्डियक खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कैसे-

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:50 PM
World Heart Day 2025: खराब नींद और लेट-नाइट वर्क कल्चर... बढ़ते हृदय रोगों का मुख्य कारण, ये हैं बचाव के 5 उपाय

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लेट नाइट काम करने का ट्रेंड और अनियमित नींद लेना, लोगों के जीवन का एक सामान्य पैटर्न बन गया है। अगर आपको लगता है ये दोनों ही आदतें, सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक थकान से जुड़ी हुई हैं तो आपको बता दें, आप गलत हैं। जी हां, लंबे समय तक इन आदतों को अपनाने से व्यक्ति के लिए हृदय स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। आज दुनियाभर में वर्ल्ड हार्ट डे 2025 मनाया जा रहा है। यह खास दिन लोगों को दिल से जुड़े रोगों और हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर जानते हैं कि कैसे देर रात काम करने की आदत और खराब नींद लेने का सीधा संबंध दिल से की बीमारियों से जुड़ा हुआ है। फोर्टिस हॉस्पिटल, (वसंत कुंज) के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, डॉ. पूर्णेश्वर कुमार पांडेय के अनुसार हाल के वर्षों में किए गए कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय शोध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि नींद की कमी और देर रात तक काम करने की प्रवृत्ति हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कार्डियक खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कैसे-

नींद की कमी और हार्ट हेल्थ

डॉ. पूर्णेश्वर कुमार पांडेय के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क के लिए रोजाना 7–8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेना जरूरी माना गया है। जब नींद लगातार पूरी नहीं होती, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन लंबे समय तक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाकर रखते हैं, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। इसके अलावा, नींद की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसके कारण डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ जाता है। ये दोनों ही कारण हृदय रोग के प्रमुख कारण माने जाते हैं।

लेट-नाइट वर्क कल्चर का दिल पर असर

आईटी, मीडिया, स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट सेक्टर में देर रात तक काम करने की आदत अब एक ट्रेंड बन चुकी है। लगातार देर रात काम करने से शरीर की सर्केडियन रिदम (बॉडी क्लॉक) असंतुलित हो जाती है। इस असंतुलन का असर हार्मोनल बदलाव, मोटापा, हाइपरटेंशन और दिल की अनियमित धड़कन (Arrhythmia) के रूप में सामने आता है। साथ ही, देर रात काम करने वाले लोग जागते रहने के लिएअक्सर कैफीन, जंक फूड या स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, जो पहले से ही कमजोर हो चुके हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।

हृदय रोगों के खतरे की रोकथाम और समाधान

डॉ. पूर्णेश्वर कुमार पांडेय के अनुसार हृदय रोगों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करना बेहद जरूरी है जैसे-

-हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें और सोने-जागने का समय निश्चित रखें।

-यदि देर रात तक काम करना अनिवार्य हो, तो बीच-बीच में 10–15 मिनट का ब्रेक लेकर रिलैक्स करें

-कैफीन का अत्यधिक सेवन न करें।

-दिनचर्या में हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि, योग और ध्यान शामिल करें।

-ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाते रहें।

Health Tips

