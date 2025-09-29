World Heart Day 2025 : हर साल क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे? जानें इतिहास, महत्व और थीम

World Heart Day 2025 History : आज के समय में हृदय रोग सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जिससे बचने के लिए व्यक्ति को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।

World Heart Day 2025: बदलती लाइफस्टाइल, खानपान की खराब आदतें और तनाव भरी जिंदगी के चलते आज ज्यादातर लोगों को दिल से जुड़े रोगों की शिकायत रहने लगी है। ऐसे में दुनियाभर के लोगों को दिल की सेहत का महत्व बताने और हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने के पीछे का इतिहास, महत्व और साल 2025 की थीम।

वर्ल्ड हार्ट डे का इतिहास वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत साल 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन (World Heart Federation) द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनेस्को (UNESCO) और अन्य वैश्विक संगठनों ने भी सहयोग किया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बता दें, इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अंतोनी बेयस डी लुना ने की थी। पहले यह दिन सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2011 से इस दिन को स्थायी रूप से 29 सितंबर को मनाया जाने लगा।

वर्ल्ड हार्ट डे 2025 का महत्व ज्यादातर दिल से जुड़े रोग खानपान की गलत आदतों, वर्कआउट की कमी, स्मोकिंग और शराब के अधिक सेवन की वजह से होते हैं। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि आज के समय में हृदय रोग सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जिससे बचने के लिए व्यक्ति को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।

वर्ल्ड हार्ट डे 2025 की थीम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक नई थीम रख जाती है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे 2025 की थीम 'एक भी धड़कन न चूकें' यानी 'Don't Miss a Beat' रखी गई है। यह थीम लोगों को दिल का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए एक्टिव रहने के महत्व पर जोर देता है, जिसमें हार्ट से जुड़ी समस्याओं के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करना, हेल्दी और संतुलित आहार लेना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शामिल है।