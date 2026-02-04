Hindustan Hindi News
World Cancer Day 2026 : हर साल 4 फरवरी को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, जानें इतिहास और थीम

संक्षेप:

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें कैंसर सेल्स तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलकर शरीर में गांठ बना सकते हैं। ऐसा होने से शरीर के हेल्दी टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचता है।

Feb 04, 2026 10:01 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
World Cancer Day 2026 In Hindi : आज दुनियाभर में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया जा रहा है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2026 (World Cancer Day 2026) मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ताकि मरीजों को इसके बारे में सटीक जानकारी और इलाज मिल सके। एनसीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें कैंसर सेल्स तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलकर शरीर में गांठ बना सकते हैं। ऐसा होने से शरीर के हेल्दी टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचता है। हालांकि ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) जैसे कुछ कैंसरों में गांठ नहीं बनती है। वैश्विक स्तर पर कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

वर्ल्ड कैंसर डे का इतिहास- World Cancer Day 2026 History

वर्ल्ड कैंसर डे को मनाने की शुरुआत 4 फरवरी साल 2000 में पेरिस में हुई थी। जब पेरिस में 'वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर' प्रोग्राम आयोजित किया गया था। यह दिवस UICC (Union for International Cancer Control) के नेतृत्व में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर संगठन है, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ (UICC) का कहना था कि साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए, जब विश्व के हर कोने में कैंसर की रोकथाम, उसके लक्षणों और इलाज के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए।

क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस ?- World Cancer Day 2026 Importance

विश्व कैंसर दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में फैली गलत धारणाओं को दूर करना, लोगों को इसके लक्षणों, कारणों और बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना और समय पर इलाज के लिए प्रेरित करना है।

वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम- World Cancer Day 2026 Theme

हर साल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ कैंसर दिवस को मनाने के लिए एक नई थीम रखता है। बता दें, इस साल की थीम है 'United by Unique'। जिसका उद्देश्य कैंसर से पीड़ित हर व्यक्ति की निजी यात्रा, जरूरतों और अनुभवों को जोड़ना है। इस थीम का अर्थ आसान शब्दों में समझें कि यूनाइटेड बाय यूनिक का अर्थ है कि कैंसर से पीड़ित हर मरीज की अपनी कहानी होती है, लेकिन इसके लिए हमें बीमारी पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अनुभवों और जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

