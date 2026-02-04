Hindustan Hindi News
विरासत में मिले जीन या बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, जानें कैंसर के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार, डॉक्टर ने चेताया

संक्षेप:

World Cancer Day 2026 : हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2026) मनाने के पीछे लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। कैंसर किसी एक कारण से नहीं होता। यह एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, यानी कई कारण मिलकर धीरे-धीरे इसके खतरे को बढ़ाते हैं।

Feb 04, 2026
जब बात कैंसर की होती है, तो व्यक्ति इसे अक्सर 'किस्मत का खेल' या 'जेनेटिक विरासत' मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है। लेकिन क्या वाकई हमारे पूर्वजों के जीन ही हमारी सेहत की किस्मत लिखते हैं, या फिर हमारी थाली का खाना और बेपटरी हुई जीवनशैली असली विलेन होती है? आज दुनियाभर में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया जा रहा है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2026) मनाने के पीछे लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। कैंसर किसी एक कारण से नहीं होता। यह एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, यानी कई कारण मिलकर धीरे-धीरे इसके खतरे को बढ़ाते हैं। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि या तो फैमिली हिस्ट्री जिम्मेदार है या फिर खराब लाइफस्टाइल। लेकिन सीके बिरला अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनदीप सिंह मल्होत्रा कहते हैं कि सच यह है कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और कई बार एक-दूसरे के असर को और बढ़ा देती हैं।

लाइफस्टाइल कैसे बढ़ाती है कैंसर का खतरा

आज की जीवनशैली में कई ऐसी आदतें शामिल हैं जो शरीर को लगातार कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में लाती हैं। जैसे-

• पर्यावरण प्रदूषण

• तंबाकू और अन्य नशे

• बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और अनहेल्दी खाना

• शारीरिक गतिविधि की कमी

• लगातार तनाव

• मोटापा और मेटाबॉलिक गड़बड़ी

जब हमारा शरीर बार-बार धुएं, प्रदूषण या तंबाकू जैसे हानिकारक तत्वों के संपर्क में आता है, तो मुंह, गला, सांस की नली और पाचन तंत्र की अंदरूनी परत पर इसका असर पड़ता है। यह असर धीरे-धीरे कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि में बदल सकता है, जो पहले प्री-कैंसर और बाद में कैंसर का रूप ले सकता है। इसी तरह, मोटापा, गलत खान-पान और बैठे-बैठे जीवन जीने से शरीर में सूजन (inflammation) और हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है। महिलाओं में यह स्थिति ब्रेस्ट और यूटेरस कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है।

शरीर की अपनी सुरक्षा और रिपेयर सिस्टम

हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र होता है। इम्यून सिस्टम और जेनेटिक रिपेयर सिस्टम लगातार कोशिकाओं में होने वाली खराबी को ठीक करते रहते हैं। रोजाना हमारी कोशिकाओं में छोटे-मोटे बदलाव होते हैं, लेकिन रिपेयर जीन उन्हें सही कर देते हैं। इसी वजह से हर वह व्यक्ति जो प्रदूषण या तंबाकू के संपर्क में है, उसे कैंसर नहीं होता। अगर शरीर की मरम्मत करने की क्षमता मजबूत है, तो कैंसर बनने से रोका जा सकता है।

फैमिली हिस्ट्री की भूमिका

कुछ लोगों में ये रिपेयर करने वाले जीन जन्म से ही कमजोर होते हैं, जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिलते हैं। ऐसे लोगों का शरीर कोशिकाओं में होने वाली खराबी को उतने प्रभावी तरीके से ठीक नहीं कर पाता। इसलिए, अगर किसी व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री मजबूत है और वह प्रदूषण, तंबाकू या खराब लाइफस्टाइल के संपर्क में भी है, तो उसके कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि कुछ परिवारों में कैंसर बार-बार देखने को मिलता है।

फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल का मिलाजुला असर

फैमिली हिस्ट्री होने का मतलब यह नहीं कि कैंसर जरूर होगा और ना ही खराब लाइफस्टाइल का मतलब भी यह नहीं कि कैंसर निश्चित है। लेकिन जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं, तो खतरा काफी बढ़ जाता है। कमजोर रिपेयर सिस्टम और लगातार हानिकारक तत्वों का संपर्क, दोनों मिलकर कैंसर के जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं।

सलाह-

आज के समय में कैंसर का खतरा फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल, दोनों के संयुक्त असर से तय होता है। हम अपने जीन नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जीवनशैली जरूर बदल सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तंबाकू से दूरी, तनाव कम करना और समय-समय पर जांच कराना कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। जागरूकता, सही लाइफस्टाइल और समय पर स्क्रीनिंग ही कैंसर से बचाव के सबसे प्रभावी तरीके हैं।

