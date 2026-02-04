Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थworld cancer day 2026 busy lives or silent risks know cancer warning signs we miss every day
थकान है या खतरे की घंटी? जानें कैंसर के वो चेतावनी संकेत जो अक्सर 'नॉर्मल' लगते हैं

थकान है या खतरे की घंटी? जानें कैंसर के वो चेतावनी संकेत जो अक्सर 'नॉर्मल' लगते हैं

संक्षेप:

शारदाकेयर हेल्थसिटी के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार सिंह कहते हैं कि कैंसर के लक्षण धीरे धीरे, छोटे बदलावों के जरिए अपने आने की चेतावनी जरूर देते हैं, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता की वजह से अकसर नजरअंदाज कर देते हैं।

Feb 04, 2026 08:34 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी डायरी मीटिंग्स, डेडलाइन्स और सामाजिक जिम्मेदारियों से भरी रहती है। इस भागदौड़ में शरीर के छोटे-छोटे संकेत अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। कैंसर दुनिया में मौत का एक बड़ा कारण है, जिसके लक्षण अपने शुरुआती चरणों में नजर नहीं आते हैं, यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शारदाकेयर हेल्थसिटी के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार सिंह कहते हैं कि कैंसर के लक्षण धीरे धीरे, छोटे बदलावों के जरिए अपने आने की चेतावनी जरूर देते हैं, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता की वजह से अकसर नजरअंदाज कर देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:PCOS से पीड़ित महिलाओं को 30 वर्ष की आयु में क्यों हो रहा है गर्भाशय कैंसर?

कैंसर के शुरुआती लक्षण, जो रोजमर्रा के जीवन में नजरअंदाज होते हैं

कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर आम बीमारियों जैसे लगते हैं। थकान, बिना वजह वजन घटना, या लगातार अपच को हम तनाव, खराब खानपान या नींद की कमी मान लेते हैं। लंबे समय तक रहने वाली खांसी को प्रदूषण समझ लिया जाता है, और असामान्य रक्तस्राव या तिल मस्सों में बदलाव को मामूली समस्या मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन ये साधारण दिखने वाले लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

जीवनशैली और जागरूकता की भूमिका

हमारी आधुनिक जीवनशैली इस समस्या को और बढ़ाती है। लंबे काम के घंटे, पैकेज्ड भोजन पर निर्भरता और बैठे-बैठे रहने की आदतें कैंसर का ख़तरा बढ़ाती हैं। साथ ही, हम अपने लिए समय निकालने में कमी करते हैं। जागरूकता अभियान नियमित जांच और स्क्रीनिंग पर जोर देते हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें टाल देते हैं, सोचते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं या पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह देरी महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि शुरुआती पहचान से इलाज की सफलता कई गुना बढ़ जाती है।

कैंसर को बढ़ने का मौका देते हैं ये कारण

कई समाजों में कैंसर पर बात करना आज भी वर्जित माना जाता है। लोग डर, शर्म या इनकार की वजह से लक्षण साझा नहीं करते। महिलाएं स्तन में गांठ या असामान्य रक्तस्राव को नजरअंदाज कर देती हैं, पुरुष मूत्र संबंधी बदलावों को हल्के में लेते हैं। यह चुप्पी कैंसर को बढ़ने का मौका देती है।

क्यों छूट जाते हैं संकेत

व्यस्तता का मनोविज्ञान भी कारण है। जब जिंदगी बोझिल लगती है, हम तात्कालिक कामों को प्राथमिकता देते हैं और लंबे समय की सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। प्रस्तुति से पहले सिरदर्द या पारिवारिक कार्यक्रम में पेट दर्द को सह लिया जाता है, जांच नहीं कराई जाती। मोबाइल और तकनीक भी ध्यान भटकाते हैं—लगातार नोटिफिकेशन हमें बाहर की ओर केंद्रित रखते हैं, भीतर की ओर नहीं।

समाधान

कैंसर के लक्षणों को समय रहते पहचानने के लिए समाधान है कि स्वास्थ्य को अनिवार्य माना जाए। जैसे हम मीटिंग्स तय करते हैं, वैसे ही मेडिकल चेकअप भी तय करें। शरीर की बात सुनना जिम्मेदारी है, विलासिता नहीं। सरकार जागरूकता अभियान चलाए और परिवारों में स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत हो।

ध्यान देने योग्य चेतावनी संकेत

-लगातार थकान या कमजोरी

-बिना वजह वजन घटना या बढ़ना

-मल मूत्र की आदतों में बदलाव

-न भरने वाले घाव या असामान्य रक्तस्राव

-स्तन, गर्दन या अन्य जगह पर गांठ या सूजन

-लगातार खांसी या आवाज बैठना

-त्वचा में बदलाव, नए या बदलते तिल

सलाह

शारदाकेयर हेल्थसिटी के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार सिंह कहते हैं कि कैंसर की शुरुआती चेतावनियां हल्की होती हैं, लेकिन अदृश्य नहीं। व्यस्त जीवन की शोरगुल में हमें रुककर सुनना सीखना होगा। रोजमर्रा के बदलावों पर ध्यान देकर, नियमित जांच कराकर और चुप्पी तोड़कर हम इन छुपे खतरों को रोकथाम और बचाव के अवसर में बदल सकते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त हो, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समय निकालना सबसे अहम है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Cancer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।