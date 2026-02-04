थकान है या खतरे की घंटी? जानें कैंसर के वो चेतावनी संकेत जो अक्सर 'नॉर्मल' लगते हैं

संक्षेप: शारदाकेयर हेल्थसिटी के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार सिंह कहते हैं कि कैंसर के लक्षण धीरे धीरे, छोटे बदलावों के जरिए अपने आने की चेतावनी जरूर देते हैं, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता की वजह से अकसर नजरअंदाज कर देते हैं।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी डायरी मीटिंग्स, डेडलाइन्स और सामाजिक जिम्मेदारियों से भरी रहती है। इस भागदौड़ में शरीर के छोटे-छोटे संकेत अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। कैंसर दुनिया में मौत का एक बड़ा कारण है, जिसके लक्षण अपने शुरुआती चरणों में नजर नहीं आते हैं, यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शारदाकेयर हेल्थसिटी के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार सिंह कहते हैं कि कैंसर के लक्षण धीरे धीरे, छोटे बदलावों के जरिए अपने आने की चेतावनी जरूर देते हैं, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता की वजह से अकसर नजरअंदाज कर देते हैं।

कैंसर के शुरुआती लक्षण, जो रोजमर्रा के जीवन में नजरअंदाज होते हैं कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर आम बीमारियों जैसे लगते हैं। थकान, बिना वजह वजन घटना, या लगातार अपच को हम तनाव, खराब खानपान या नींद की कमी मान लेते हैं। लंबे समय तक रहने वाली खांसी को प्रदूषण समझ लिया जाता है, और असामान्य रक्तस्राव या तिल मस्सों में बदलाव को मामूली समस्या मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन ये साधारण दिखने वाले लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

जीवनशैली और जागरूकता की भूमिका हमारी आधुनिक जीवनशैली इस समस्या को और बढ़ाती है। लंबे काम के घंटे, पैकेज्ड भोजन पर निर्भरता और बैठे-बैठे रहने की आदतें कैंसर का ख़तरा बढ़ाती हैं। साथ ही, हम अपने लिए समय निकालने में कमी करते हैं। जागरूकता अभियान नियमित जांच और स्क्रीनिंग पर जोर देते हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें टाल देते हैं, सोचते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं या पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह देरी महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि शुरुआती पहचान से इलाज की सफलता कई गुना बढ़ जाती है।

कैंसर को बढ़ने का मौका देते हैं ये कारण कई समाजों में कैंसर पर बात करना आज भी वर्जित माना जाता है। लोग डर, शर्म या इनकार की वजह से लक्षण साझा नहीं करते। महिलाएं स्तन में गांठ या असामान्य रक्तस्राव को नजरअंदाज कर देती हैं, पुरुष मूत्र संबंधी बदलावों को हल्के में लेते हैं। यह चुप्पी कैंसर को बढ़ने का मौका देती है।

क्यों छूट जाते हैं संकेत व्यस्तता का मनोविज्ञान भी कारण है। जब जिंदगी बोझिल लगती है, हम तात्कालिक कामों को प्राथमिकता देते हैं और लंबे समय की सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। प्रस्तुति से पहले सिरदर्द या पारिवारिक कार्यक्रम में पेट दर्द को सह लिया जाता है, जांच नहीं कराई जाती। मोबाइल और तकनीक भी ध्यान भटकाते हैं—लगातार नोटिफिकेशन हमें बाहर की ओर केंद्रित रखते हैं, भीतर की ओर नहीं।

समाधान कैंसर के लक्षणों को समय रहते पहचानने के लिए समाधान है कि स्वास्थ्य को अनिवार्य माना जाए। जैसे हम मीटिंग्स तय करते हैं, वैसे ही मेडिकल चेकअप भी तय करें। शरीर की बात सुनना जिम्मेदारी है, विलासिता नहीं। सरकार जागरूकता अभियान चलाए और परिवारों में स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत हो।

ध्यान देने योग्य चेतावनी संकेत -लगातार थकान या कमजोरी

-बिना वजह वजन घटना या बढ़ना

-मल मूत्र की आदतों में बदलाव

-न भरने वाले घाव या असामान्य रक्तस्राव

-स्तन, गर्दन या अन्य जगह पर गांठ या सूजन

-लगातार खांसी या आवाज बैठना

-त्वचा में बदलाव, नए या बदलते तिल