बार-बार हो रहा है सिरदर्द? इसे सिर्फ स्ट्रेस समझने की भूल न करें, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताए ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती संकेत

अक्सर हम सिरदर्द को लंबे स्क्रीन टाइम या फिर तनाव से जोड़कर इग्नोर कर देते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नेहा का कहना है कि ऐसा करना कई बार गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। चलिए बताते हैं ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।

आजकल तेज भागती जिंदगी में हर किसी के दिमाग में घर की परेशानियां और ऑफिस के काम का प्रेशर बना ही रहता है और इस वजह से अकसर सिरदर्द होता है। इस सिरदर्द को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन हर सिरदर्द के पीछे स्ट्रेस नहीं होता बल्कि कोई गंभीर बीमारी भी छिपी रह सकती है। फोर्टिस अस्पताल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नेहा पंडिता ने बताया कि ज्यादातर सिरदर्द स्ट्रेस, कम नींद, शरीर में पानी की कमी, आंखों पर पड़ने वाले जोर की वजह से होते हैं लेकिन अगर ये लगातार होने लगे तो दिमाग में छिपी गंभीर बीमारी का संकेत देते हैं। अक्सर लोग साधारण सिरदर्द मानकर इसे इग्नोर कर देते हैं और लंबे समय तक झेलते हैं या फिर सिरदर्द की कोई दवाई खाते रहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि कुछ सिरदर्द ऐसे होते हैं, जो आपको ब्रेन ट्यूमर होने का संकेत देते हैं। चलिए इन लक्षणों के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

ब्रेन ट्यूमर क्या होता है लक्षण जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और ये कैसे होता है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब दिमाग के आस-पास वाली वेसेल्स (कोशिकाओं) में गांठ बन जाती है। ये गांठ तब बनती है, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और फिर ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। कई बार ये गांठ धीरे-धीरे बढ़ती है और बड़े ट्यूमर का रूप ले लेती है।

शुरुआती लक्षण क्या हैं 1- लगातार सिरदर्द की समस्या अगर आपको लगातार सिरदर्द बना हुआ है और समय के साथ ये बड़ता जा रहा है। साथ ही सुबह उठने पर सिरदर्द होता है और साथ में उल्टी, चक्कर जैसे लक्षण भी होते हैं।

2- आंखों पर असर अगर आपको हल्का, धुंधला या फिर एक चीज डबल दिख रही है, मतलब आंखों पर कुछ अलग असर हो रहा है। तो ये ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। कई बार लोग इसे लॉन्ग स्क्रीन टाइम का कारण समझकर छोड़ देते हैं।

3- शरीर में कमजोरी-सुन्नपन शरीर के किसी भी हिस्से जैसे हाथ, पैर, कमर, पीठ में कमजोरी लगना या फिर सुन्नपन होना। साथ ही शरीर का बैलेंस अचानक खो जाना। मान लीजिए आप खड़े है पर शरीर हिल रहा है और आपके काबू में नहीं है।

4- बोलने में दिक्कत ब्रेन ट्यूमर दिमाग से जुड़ी हर चीज पर असर डालता है, जैसे बोलने में परेशानी होगी। जीभ लड़खड़ाएगी और शब्द साफ नहीं निकलेंगे। ये चीजें भी गंभीर बीमारी की शुरुआत हो सकती हैं।

5- दोरे या मेमोरी लॉस किसी तरह के दौरे पड़ना, जो पहले न पड़े हों या फिर याददाश्त कम होना। व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव और थकान ज्यादा लगना। साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा होना। ये सभी ब्रेन ट्यूमर के शुरुआत लक्षण हो सकते हैं।

डॉक्टर ने क्या दी सलाह डॉक्टर नेहा का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों को जागरुक करना जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर सिरदर्द से घबरा जाए और डॉक्टर के पास पहुंच जाए। अगर आपको सिरदर्द के अलावा बाकि लक्षण दिखें, तो बिना देर किए मेडिकल चेकअप करवाएं। कई बार बीमारी शुरुआती में पकड़ में आने पर इलाज संभव होता है।