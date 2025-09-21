World Alzheimer's Day: बुढ़ापे में ना हो दिमाग खराब, आज से ही शुरू कर दें ये 6 काम

World Alzheimer's Day: 21 सितंबर को हर साल वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। बुढ़ापे में होने वाली इस बीमारी से खुद को बचाना है तो आज से कुछ आदतों को लाइफस्टाइल में शामिल कर लें। जिससे ब्रेन फंक्शन स्मूद हो और अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा ना रहे।

हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य ये बताना है कि बुढ़ापे तक शरीर को फिट रखने के साथ ही दिमाग को भी फिट रखने की जरूरत है। नहीं तो याददाश्त की कमी आपकी लाइफ में रुकावट पैदा कर सकती है। लाइफस्टाइल में की गईं गलतियां ब्रेन पर बुरा असर डालती हैं। लेकिन आप चाहें तो ब्रेन से जुड़ी इस बीमारी से खुद को बचाने की कोशिश आज से ही कर सकते हैं। साइंस के मुताबिक इन 5 स्टेप को फॉलो कर 60 साल की उम्र के बाद भी ब्रेन फंक्शन स्मूद रहेगा और माइंड फिट बना रहेगा।

फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए नहीं की जाती बल्कि ये दिमाग के लिए भी जरूरी है। फिजिकल वर्क करने से ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक बढ़ता है। जिससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। और माइंड में नये न्यूरल पाथवेज बनते हैं। स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक, साइकिल चलना या फिर रोजाना आधे घंटे योग करना मेमोरी को बूस्ट करने और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं।

स्लीप क्वालिटी जरूरी है आराम करने से ज्यादा नींद जरूरी है। जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में नींद मिलेगी तो उसके सेल्स रिपेयर होंगे। अच्छी नीद लेने से दिमाग में निकलने वाले वेस्ट बीटा एमलॉएड, जो अल्जाइमर डिसीज से जुड़े हैं, को दिमाग बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना लगभग सात से आठ घंटे की नीद लेने के साथ अगर उमर बढ़ती है तो ये मूड और अटेंशन दोनों बूस्ट होता है।

सीखते रहना जरूरी है अक्सर एडल्ट लोगों को कहते सुना है कि अब हमारी उम्र हो गई है कुछ भी नया सीखने की। लेकिन सच तो ये हैं कि उम्र के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। नया इंस्ट्रूमेंट बजाना, नई लैंग्वेज सीखने या फिर क्रॉसवर्ड्स पजल ही खेलें। मतलब ये हैं कि आपको अपने दिमाग के फंक्शनल एरिया का इस्तेमाल करना है।

ब्रेन फ्रेंडली डाइट ऐसे कुछ फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करें जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा हो। हरी पत्तेदार सब्जियां,फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल और बेरीज एज रिलेटेड होने वाले नुकसान को कम करती है। शुगर, पैकेज्ड फूड्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जो ब्रेन सेल्स को खत्म करते है।

स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें क्रॉनिक स्ट्रेस ब्रेन एजिंग को बढ़ा देता है और मेमोरी को खराब करता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कार्टिसोल लेवल को कम करती है। दस मिनट की माइंडफुल प्रैक्टिस ब्रेन सेल्स को लांग टर्म डैमेज से बचाती है।