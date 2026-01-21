Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwomens should eat these superfoods on her regular diet for healthy body and period cycle
90% महिलाएं नहीं खातीं ये सुपरफूड्स! कमजोरी-थकान से रहती हैं परेशान तो सुनें डॉक्टर की सलाह

90% महिलाएं नहीं खातीं ये सुपरफूड्स! कमजोरी-थकान से रहती हैं परेशान तो सुनें डॉक्टर की सलाह

संक्षेप:

महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल सबसे आखिर में रखती हैं। तब तक उनके शरीर में कमजोरी, थकान, खून की कमी जैसी समस्या आ जाती है। अगर आप रोजाना अपनी डायट में ये चीजें शामिल करती हैं, तो कभी बीमार नहीं होंगी।

Jan 21, 2026 08:59 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिलाएं घर-परिवार में सभी का ख्याल रख लेती हैं लेकिन खुद की देखभाल करना भूल जाती है। अगर घर में कोई बीमार होता है, तो मां, बहन, पत्नी बनकर एक औरत उसकी सेवा में जुट जाती है और ठीक होने तक खान-पान का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन खुद को वह कही पीछे छोड़ देती हैं। आजकल औरतों को ज्यादा केयर की जरूरत है। बदलते लाइफस्टाइल और खान-पान के कारण महिलाओं का शरीर कमजोर हो रहा है। ऐसे में 30 की उम्र के बाद ही उन्हें जोड़ों में दर्द, कमजोरी, थकान की समस्या होने लगती है। डॉक्टर तमन्ना दयाल, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को कुछ सुपरफूड्स अपनी डायट में शामिल करने चाहिए, जो उन्हें ताकत देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन से सुपरफूड्स खाएं-

चुकंदर- चुकंदर खाने से महिलाओं के शरीर में खून की कमी नहीं होती है। अगर आप चुकंदर खाती हैं, तो पीरियड्स के दौरान हुए ब्लड लॉस को ये जल्दी रिकवर करता है। इसके अलावा इसमें कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे फोलेट, मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, विटामिन सी और फाइबर। ये सभी तत्व शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और एनिमिया होने से बचाते हैं। खून की कमी से ही कमजोरी-थकान, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखते हैं।

रागी- आजकल लोग साधारण आटे को हटाकर अपने डायट में रागी का आटा शामिल कर चुके हैं। 1 कप रागी में 350 मिली ग्राम कैल्शियम पाया जाता है, तो आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगा। जिन महिलाओं को जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें रागी जरूर खाना चाहिए। रागी से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और इसके अन्य फायदे भी मिलेंगे।

डार्क चॉकलेट- मसल्स पेन, पीरियड्स क्रैम्प्स, स्ट्रेस कम करने के लिए डॉर्क चॉकलेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। डार्क चॉकलेट में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ पेन कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 2 बाइट डॉर्क चॉकलेट खाना सेफ होता है, ज्यादा खाना भी नुकसानदायक है। डार्क चॉकलेट शुगर फ्री होते हैं, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते।

फ्लैक्स सीड्स- PCOS और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फ्लैक्स सीड्स खाना चाहिए। अलसी के बीज में ओमेगा 3 और लिगनन्स होते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजेन को बैलेंस करते हैं। इसमें फायबर व कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं और स्मूदी में मिलाकर भी।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:ब्लर, हैवी सिर जैसे लक्षण होने पर फौरन कराएं आई चेकअप, कमजोर हो सकती है रोशनी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।