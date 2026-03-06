डॉक्टर बोलीं- नेगेटिव सोच से महिलाओं में बढ़ रहीं ये 5 बीमारियां, सिर्फ दवा नहीं नजरिया बदलने से चलेगा काम!

लगातार नेगेटिव विचार आना, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, खुद के बारे में भला-बुरा सोचना, चिंता करना या फिर भविष्य का डर दिमाग में बैठना, ये कुछ सामान्य पैटर्न हैं, जो कई महिलाएं डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करती हैं। डॉ स्नेहल बताती हैं कि इस वजह से बॉडी में इंबैलेंस होता है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं।

अक्सर परिवार और काम की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ साइड कर देती हैं। वे बाहर से शांत और स्थिर बेशक दिखें लेकिन अंदर काफी कुछ चल रहा होता है। लगातार नेगेटिव विचार आना, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, खुद के बारे में भला-बुरा सोचना, चिंता करना या फिर भविष्य का डर दिमाग में बैठना, ये कुछ सामान्य पैटर्न हैं, जो कई महिलाएं डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करती हैं। डॉ स्नेहल बताती हैं कि आपकी बॉडी इन संकेतों को डेंजर के तौर पर लेती है, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है। इसी बढ़े हुए कोर्टिसोल की वजह से बॉडी में इंबैलेंस होता है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो आइए जानते हैं नेगेटिव सोच महिलाओं में किन बीमारियों का कारण बन सकती है।

स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से हो सकता है पीसीओएस (PCOS) जब आप लगातार नेगेटिव सोचती हैं और स्ट्रेस में बनी रहती हैं, तो कोर्टिसोल लेवल (स्ट्रेस हार्मोन) काफी तेजी से बढ़ता है। इसी बढ़े हुए कोर्टिसोल की वजह से अनियमित पीरियड्स, एक्ने, चेहरे पर बाल आना, पेट की चर्बी बढ़ना और क्रेविंग कंट्रोल ना होना; जैसे पीसीओएस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डॉ स्नेहल बताती हैं कि पीसीओएस सिर्फ आपकी डाइट की वजह से ही नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस उसके लक्षणों को और भी गंभीर बना देता है।

थायरॉयड स्लोडाउन की समस्या हो सकती है डॉ स्नेहल बताती हैं कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से महिलाओं में थायरॉयड स्लोडाउन की समस्या भी हो सकती है। दरअसल जब आपकी बॉडी लगातार असुरक्षित महसूस करती है, तो एनर्जी बचाना शुरू कर देती है। जिस वजह से थायरॉयड की एक्टिविटी धीमी हो जाती है। इससे थकान, बालों का झड़ना, वजन बढ़ना और ब्रेन फॉग जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

स्ट्रेस से हो सकते हैं गट रिलेटेड इश्यू आपका ब्रेन और गट आपस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं। जब आप किसी चीज को ओवरथिंक करती हैं, बार-बार किसी बात को दिमाग में घुमाती हैं और अपने इमोशन दबाती हैं तो आपका गट वाकई सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से गैस, बार-बार डकार आना, नॉर्मल खाने के बाद भी ब्लोटिंग की शिकायत और कब्ज या लूज मोशन बने रहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बीपी बढ़े रहना या माइग्रेन की समस्या जब आप अपने इमोशन को दबाकर रखती हैं और भीतर ही भीतर आपके मन में कई नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है। ऐसा लगातार होने से समय के साथ-साथ सिरदर्द, माइग्रेन, घबराहट होना और बीपी का बढे रहना जैसे कई इश्यू होने लगते हैं। आपकी बॉडी ऐसे बिहेव करने लगती हैं अंडर अटैक हो।

इमोशनल ईटिंग की वजह से बढ़ सकता है वजन डॉ स्नेहल बताती हैं कि नेगेटिव विचार सिर्फ आपको स्ट्रेस ही नहीं देते, साथ ही हंगर हार्मोन को भी बदल देते हैं। कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो क्रेविंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वहीं सेरोटोनिन कम होने की वजह से शुगर क्रेविंग बढ़ती है और डोपामिन की कमी से लगातार स्नैकिंग करते रहने का मन करता है।