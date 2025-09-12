परिवार की देखभाल में खुद की अनदेखी नही है सही, जानें कैसे रखें सेहत का ख्याल women should take care yourself along with family know how to prioritize health, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwomen should take care yourself along with family know how to prioritize health

परिवार की देखभाल में खुद की अनदेखी नही है सही, जानें कैसे रखें सेहत का ख्याल

आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी सेहत भी। खास बात यह है कि खुद की देखभाल के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं। कैसे छोटी-छोटी बातें सेहतमंद जिंदगी के लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेंगी, बता रही हैं शांभवी

Aparajita हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:36 PM
share Share
Follow Us on
परिवार की देखभाल में खुद की अनदेखी नही है सही, जानें कैसे रखें सेहत का ख्याल

घर के प्रत्येक व्यक्ति की सेहत और जरूरत की परवाह करने वाली भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा अनदेखी अपनी सेहत की ही करती हैं। नियमित रूप से खून की जांच करवाना या डॉक्टरी परामर्श लेना उन्हें फिजूलखर्ची लगता है। पूरे घर के लिए पोषण और स्वाद से भरे व्यंजन बनाती हैं, पर जब खुद के लिए कुछ बनाने की बारी आती है तो कुछ भी खाकर पेट भर लेती हैं। नियमित व्यायाम के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। नतीजा, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है सेहत से जुड़ी परेशानियां हावी होने लगती हैं। भविष्य में सेहत से जुड़ी चुनौतियों से अगर खुद को बचाना है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस, सही खानपान, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन और नियमित रूप से हल्के-फुल्के व्यायाम को जीवनशैली का हिस्सा बना लें। कौन-सी बातें सेहतमंद जिंदगी के लिए प्रभावी साबित होंगी, आइए जानें:

1)खानपान की पहेली

स्वाद के लिए तो हम सभी खाते हैं, लेकिन खाने में मौजूद पौषक तत्वों का अनुमान शायद ही हमने कभी लगाया हो। स्वस्थ रहना है, तो अपने आहार का मूल्यांकन करें। तले-भुने खाने की जगह फलों का सेवन करें, क्योंकि फलों में सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। हर दिन की शुरुआत ज्यादा फाइबर और कम वसायुक्त नाश्ते से करें। दिन की शुरुआत फैट फ्री ब्रेकफास्ट और साबुत अनाज से करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकेंगी। हो सके तो सप्ताह में एक दिन सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहें। इससे आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा और वजन भी नियंत्रित रहेगा।

2)दिल का रखें ध्यान

सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अमित कुमार का मानना है कि हृदय रोग महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियों में से एक बन चुका है। अपने दिल को दुरुस्त रखने के लिए संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियों, मौसमी फलों, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। तले हुए, तैलीय और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से दूर रहें। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाएं। नियमित व्यायाम करें और साथ ही नींद से समझौता करना बंद करें। रात में सात-आठ घंटे की अच्छी नींद शरीर और हृदय को सक्रिय रखती है ।

3)थोड़ा व्यायाम भी जरूरी

बदलती तकनीक ने जहां हमारा जीवन आसान बनाया है, वहीं हमारी मुश्किलें भी कई गुना बढ़ा दी हैं। हममें से अधिकांश लोग अपना समय कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीविजन के सामने बिताते हैं। फिट रहने के जिए जरूरी नहीं कि जिम ही जाएं। जॉगिंग या टहलने जैसे व्यायाम भी अपनी आदतों में शुमार कर सकती हैं। ऑफिस में लगातार काम करने की जगह बीच-बीच में ब्रेक लेकर काम करें। हर रोज 30-40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग या वर्कआउट भी रूटीन में शामिल होना चाहिए।

4)कैल्शियम को न करें अनदेखा

हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। यह जरूरत गर्भावस्था और मेनोपॉज में बढ़ जाती है। कैल्शियम उम्र बढ़ने पर हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से आपको बचाने के लिए भी जरूरी है। इसी के साथ आयरन, विटामिन और फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को भी डाइट का हिस्सा बनाएं। पीरियड की वजह से महिलाएं काफी खून खो देती हैं। सही डाइट न लेने से उन्हें एनीमिया होने का खतरा पुरुषों से ज्यादा होता है। अपनी डाइट में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की मात्रा का भी ध्यान रखें।

5)नियमित जांच करवाएं

समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाती रहें। अगर आपको रक्तचाप, डायबटीज या लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई अन्य बीमारी है, तो अपनी सेहत की निगरानी स्वयं भी करें। 35 साल के बाद कुछ टेस्ट जैसे कि थायरॉइड, पैप स्मीयर, मैमोग्राफ, बोन डेंसिटोमेट्री आदि नियमित रूप से करवाएं। स्थिति को समझते हुए भी अक्सर हम सब आलस्य के कारण अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर जाते हैं। अपने इस रवैये को अभी से ही बदल डालें, वर्ना भविष्य में कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।

6) सीखें तनाव से लड़ना

आप हाउसवाइफ हों, कामकाजी हों या अपनी पढ़ाई पूरी कर रही किशोरी, किसी न किसी वजह से आप तनाव का सामना कर रही होंगी। ऐसे में तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें। अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे कि अपने काम करने के स्थान को व्यवस्थित रखें, आज का काम कल पर टालने की जगह आज ही कर डालें। ऐसा करने से न केवल आपका तनाव कम होगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।