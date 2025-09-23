महिलाएं अकसर करती हैं वजाइना से जुड़ी ये 7 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Women should avoid doing 7 vaginal mistakes : बात जब महिलाओं के पर्सनल हाइजीन की होती है तो वो उससे जुड़े कई सवाल पूछने में झिझक महसूस करती हैं। नतीजा, वो जाने-अनजाने अपनी वजाइना से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठती हैं।

सेहतमंद बने रहने के लिए महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए पर्सनल हाइजीन का बने रहना बहुत जरूरी होता है। पर्सनल हाइजीन संक्रमण और बीमारियों से बचाव करके आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। हालांकि बात जब महिलाओं के पर्सनल हाइजीन की होती है तो वो उससे जुड़े कई सवाल जैसे वजाइना को साफ करने के लिए इंटिमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, वजाइना क्लीन करने के लिए साबुन का यूज ठीक है या नहीं?,इस तरह के सवालों को पूछने में झिझक महसूस करती हैं। नतीजा, वो जाने-अनजाने अपनी वजाइना से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठती हैं। अगर आप सेहतमंद बनी रहना चाहती हैं तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो वजाइना से जुड़ी गलतियां, जिसे हर महिला को करने से बचना चाहिए।

महिलाओं को वजाइना से जुड़ी ये गलतियां करने से बचना चाहिए अधिक वॉश करने से बचें वजाइना सेल्फ-क्लीनिंग ऑर्गन है, इसे अधिक वॉश नहीं करना चाहिए। ज्यादा साबुन या इंटिमेट वॉश का इस्तेमाल वजाइना के पीएच बैलेंस को बिगाड़कर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको वजाइना के बाहरी हिस्से को ही साफ करना है। इसके अंदर किसी भी तरह के साबुन या वॉश का इस्तेमाल न करें।

तंग कपड़े न पहनें बहुत टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरवियर नमी को रोक सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। सूती अंडरवियर और ढीले कपड़े चुनें।

लंबे समय तक एक ही पैड पीरियड्स के दिनों में आपको एक ही पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। इससे वजाइनल इंफेक्शन का खतरा बना रहता है।

गीले कपड़े लंबे समय तक न पहनें गीले स्विमसूट या पसीने से भरे कपड़े बैक्टीरिया और यीस्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए तुरंत गीले कपड़े बदलकर सूखे कपड़े पहनें।

योनि के बालों को गलत तरीके से न हटाएं वैक्सिंग या शेविंग करते समय सावधानी बरतें। गलत तरीके से बाल हटाने से जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है।

डिओ का यूज वजाइनल एरिया के आस-पास डिओ या किसी स्प्रे का इस्तेमाल न करें। इससे भी वजाइनल हेल्थ को नुकसान हो सकता है।