'क्या महिलाओं को वाकई पुरुषों से ज्यादा नींद और आराम चाहिए? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

'क्या महिलाओं को वाकई पुरुषों से ज्यादा नींद और आराम चाहिए? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

संक्षेप: हर व्यक्ति के लिए नींद जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जरूरत महिलाओं और पुरुषों के लिए समान नहीं होती? कई शोध में पाया गया है कि पुरुषों तुलना में महिलओं को ज्यादा नींद चाहिए।

Tue, 11 Nov 2025 10:36 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक नींद की जरूरत होती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं- महिलाओं में हार्मोनल बदलाव (मासिक चक्र, गर्भावस्था, मेनोपॉज), मानसिक और भावनात्मक लोड, और सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदारियां होना जो नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित करती हैं।

शोध बताते हैं कि महिलाएं दिनभर कई काम साथ-साथ करती हैं जिससे उनका मस्तिष्क ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। यही कारण है कि उन्हें रात में अधिक आराम और पुनःस्थापन की जरूरत होती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी (Duke University) के अनुसार, महिलाओं को नींद की कमी का भावनात्मक और मानसिक असर पुरुषों से काफी अधिक होता है। नींद की कमी से उनमें चिंता, मूड स्विंग और थकान के लक्षण तेजी से दिखाई दे सकते हैं।

  1. हार्मोनल बदलाव: महिलाओं के शरीर में मासिक चक्र, गर्भावस्था, स्तनपान तथा मेनोपॉज जैसी अवस्थाओं के दौरान हार्मोन (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन) तीव्र गति से बदलते हैं जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कई महिलाओं में इस कारण अनिद्रा, बेचैनी या रात में बार-बार जागना देखा जाता है।
  2. मानसिक और भावनात्मक भार: घर, काम और परिवार की जिम्मेदारियों का संतुलन अक्सर महिलाओं पर ज्यादा दबाव डालता है। यह तनाव नींद के गहरे चरण (Deep Sleep) को प्रभावित करता है और थकान बढ़ाता है।
  3. मस्तिष्क का अधिक उपयोग और मल्टीटास्किंग: महिलाएं अक्सर दिनभर कई काम एक साथ करती हैं। शोध के अनुसार, उनका मस्तिष्क पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय रहता है। इस वजह से उन्हें आराम के लिए थोड़ी अधिक नींद की जरूरत होती है।
  4. जैविक रूप से अंतर: महिलाओं का नींद चक्र पुरुषों से थोड़ा अलग होता है। वे गहरी नींद में अधिक समय बिताती हैं, परंतु एक बार नींद टूटने पर उन्हें फिर से गहरी नींद में आने में अधिक समय लगता है।

सेहत की बात- यह कहना पूरी तरह से सही नहीं कि हर महिला को पुरुषों से निश्चित रूप से 'बहुत अधिक' नींद की आवश्यकता होगी। लेकिन कई विशेषज्ञ और शोध यह संकेत देते हैं कि महिलाओं को थोड़ा अधिक या कम-से-कम बेहतर गुणवत्ता की नींद लेने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कोई महिला नियमित रूप से थकान महसूस करती है, दिन में नींद महसूस करती है या उठने पर तरोताजा नहीं होती- तो यह संकेत हो सकता है कि नींद पर्याप्त या संतोषजनक नहीं है। नींद का नियमित रूटीन बनाना, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करना और आरामदायक वातावरण रखना फायदेमंद है।

