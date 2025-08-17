सफेद पानी की समस्या पर असर दिखाते हैं ये आयुर्वेदिक नुस्खे, आजमाकर देखें women get relief from white discharge ayurvedic doctor suggest simple home remedies, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwomen get relief from white discharge ayurvedic doctor suggest simple home remedies

सफेद पानी की समस्या पर असर दिखाते हैं ये आयुर्वेदिक नुस्खे, आजमाकर देखें

How to stop white discharge in female naturally: महिलाओं में अगर सफेद पानी के साथ बदबू, जलन और दर्द की समस्या परेशान कर रही है और शर्मिंदगी की वजह से इलाज नहीं करा रहीं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सिंपल सा नुस्खा, जो व्हाइट डिस्चार्ज से दिलाएगा आराम।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
सफेद पानी की समस्या पर असर दिखाते हैं ये आयुर्वेदिक नुस्खे, आजमाकर देखें

हर दस में से आठ महिला सफेद पानी की समस्या से जूझ रही है। सफेद पानी महिलाओं से जुड़ी कॉमन समस्या है। जिसमे प्राइवेट पार्ट से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। वहीं कई बार खुजली, जलन और बदबू भी होती है। इस समस्या को ल्यूकोरिया कहते हैं। काफी सारी महिलाएं शर्मिंदगी की वजह से इस समस्या को किसी से नहीं बताती। लेकिन सफेद पानी की समस्या से निपटना है तो इलाज जरूरी है। इन आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से व्हाइट डिस्चार्ज से आराम मिल सकता है।

व्हाइट डिस्चार्ज कब बन जाती है समस्या

आमतौर पर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है और नेचुरल रहता है। लेकिन जब ये पानी ज्यादा मात्रा में हो और उसमे बदबू के साथ खुजली महसूस हो तो ये इंफेक्शन या किसी समस्या की ओर इशारा करता है। इस समस्या से निपटने के लिए इंस्टाग्राम पर आयुर्वेदिक डॉक्टर सुगंधा शर्मा ने दो से तीन घरेलू नुस्खे शेयर किए हैं। जो इस समस्या में राहत दिला सकते हैं।

त्रिफला वाटर से होगा फायदा

आयुर्वेदिक डॉक्टर सुगंधा शर्मा बताती हैं कि एक चम्मच त्रिफला पाउडर को एक लीटर पानी में उबाल लें। जब ये पानी करीब 750 मिली रह जाए तो इसे ठंडा कर लें। फिर इस पानी को किसी बर्तन पर छलनी और छलनी के ऊपर रूई को रखकर छानें। जिससे पानी में किसी भी तरह के कण ना जाएं। अब इस पानी से सुबह शाम प्राइवेट पार्ट को वॉश करें।

फिटकरी पानी

एक मग में छोटा टुकड़ा फिटकरी का लेकर भिगो लें जिससे ये पूरी तरह गल जाए। अब इस फिटकरी पानी से प्राइवेट पार्ट को साफ करें। दिन में तीन से चार बार इस पानी से सफाई करें।

पीपल की छाल

बड़, पीपल या गूलर के पेड़ की छाल लें। अगर छाल नहीं मिल रही तो पंसारी के यहां से सूखी पीपल, बड़ या गूलर की छाल को ले आएं। फिर इसे पानी में डालकर इससे प्राइवेट पार्ट को छोएं। इससे सफेद पानी की समस्या में राहत मिलेगी।

Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।