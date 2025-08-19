90 किलो घटाने वाली लड़की ने शेयर किया वेट लॉस सीक्रेट, बताया सैर और जल्दी डिनर ने कैसे की मदद woman sheds 90 kgs reveals 8 best weight loss secrets just by walking and an early dinner, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwoman sheds 90 kgs reveals 8 best weight loss secrets just by walking and an early dinner

90 किलो घटाने वाली लड़की ने शेयर किया वेट लॉस सीक्रेट, बताया सैर और जल्दी डिनर ने कैसे की मदद

Weight Loss Secrets To Shed Excess Weight : न्यूट्रीशनिस्ट प्रांजल पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपने वेट लॉस सीक्रेट्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जल्दी डिनर और सैर की मदद से उन्होंने अपना 90 किलो वजन कम किया। आइए जानते हैं आखिर क्या है प्रांजल पांडे का वेट लॉस सीक्रेट।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 09:11 PM
share Share
Follow Us on
90 किलो घटाने वाली लड़की ने शेयर किया वेट लॉस सीक्रेट, बताया सैर और जल्दी डिनर ने कैसे की मदद

बढ़ता वजन आज हर दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। जरूरत से ज्यादा मोटापा ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास कमजोर करता है बल्कि सेहत के लिए कई गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ा देता है। यही वजह है कि आजकल फिटनेस फ्रीक लोग जिम तो कभी योग और डाइटिंग की मदद से अपना वेट कंट्रोल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वजन कम करने के लिए कम खाने की नहीं बल्कि सही खाने की जरूरत होती है। जी हां, ऐसा ही कुछ कहना है लगभग 90 किलो वजन कम करने वाली प्रांजल पांडे का। न्यूट्रीशनिस्ट प्रांजल पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपने वेट लॉस सीक्रेट्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जल्दी डिनर और सैर की मदद से उन्होंने अपना 90 किलो वजन कम किया। आइए जानते हैं आखिर क्या है प्रांजल पांडे का वेट लॉस सीक्रेट।

वेट लॉस के लिए प्रांजल पांडे ने अपनाएं ये टिप्स

2-3 घंटे पहले डिनर

प्रांजल पांडे ने शेयर किया कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर करने से उन्हें अपने पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में मदद मिली, जिससे उन्हें वेट लॉस में मदद मिली।

वर्कआउट

प्रांजल ने इंटेंस एक्सरसाइज की जगह निरंतरता पर फोकस किया। जिम वर्कआउट, पिलेट्स, दौड़ना और सैर उनकी फिटनेस दिनचर्या को रोमांचक बनाए रखते हैं। प्रांजल ने डिनर के बाद 10 मिनट की सैर करके पाचन में सुधार करने का फिटनेस टिप शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपने व्यस्त दिनों में, वह टहलने की जगह 10-15 स्क्वैट्स करती थीं।

डाइट

प्रांजल कहती हैं कि अपनी हर मील में प्रोटीन को प्राथमिकता दें। प्रोटीन स्रोतों में मछली, चिकन, अंडे, पनीर, टोफू, ग्रीक योगर्ट और प्रोटीन सप्लीमेंट शामिल करें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए साबुत अनाज, फल और सब्जियां खाएं। प्रांजल कहती हैं कि बॉडी के हाइड्रेशन के लिए रोजाना 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी का मेटाबॉलिज़्म कंट्रोल रहता है। अपनी डाइट में सलाद, मेवे, सीड्स और फाइबर रिच फूड शामिल करें। जो आपके पेट को भरा हुआ और बॉडी में एनर्जी बनाए रखेगा।

खाली पेट नींबू पानी

रोज सुबह खाली पेट नींबू के रस या सेब के सिरके के साथ गर्म पानी पिएं। यह ब्लोटिंग रोककर लिवर को स्वस्थ बनाए रखता है।

Health Tips Weight Loss Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।