सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? सुबह की ये 5 आदतें दिलाएंगी राहत
सर्दियों में सुबह उठते ही हाथ-पैर मोड़ने या चलने में परेशानी होती है? कुछ आसान एक्सरसाइज और रोज की आदतें इस परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं।
सर्दियों में सुबह बिस्तर से उठते ही कई लोगों को हाथ-पैरों में अकड़न, घुटनों में दर्द या शरीर को हिलाने-डुलाने में परेशानी होती है। खासकर जिन लोगों को पहले से जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ठंड का मौसम काफी मुश्किल हो सकता है। डॉ. हेत्वी शुक्ला के अनुसार, सर्दियों में ठंड और रातभर शरीर के कम एक्टिव रहने की वजह से जोड़ों में अकड़न ज्यादा महसूस होती है। रात में हम लंबे समय तक एक ही पोजिशन में सोते हैं और सुबह उठने तक शरीर की मूवमेंट काफी कम रहती है। वहीं, ठंड के मौसम में कई लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ऐसे में सुबह उठते ही हाथ-पैरों को मोड़ने, चलने या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है।
सुबह बिस्तर पर ही कुछ आसान मूवमेंट करने और दिनभर एक्टिव रहने से जोड़ों को आराम मिल सकता है।
सुबह उठते ही बिस्तर पर करें ये 5 काम
1. पैरों को धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करें
सुबह आंख खुलते ही तुरंत बिस्तर से उठने के बजाय पैरों को सीधा रखें और पंजों को धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचें। फिर उन्हें आगे की तरफ करें। ऐसा कुछ बार करने से पैरों और टखनों में मूवमेंट आएगी। इससे सुबह की अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है।
2. घुटनों को धीरे-धीरे मोड़ें और सीधा करें
बिस्तर पर लेटे हुए एक पैर को धीरे से मोड़ें और फिर सीधा करें। इसके बाद दूसरे पैर से भी ऐसा करें। इस मूवमेंट को आराम से करें और दर्द होने पर जबरदस्ती न करें। इससे सुबह घुटनों को मूवमेंट देने में मदद मिलती है।
3. हाथों की उंगलियां और कलाई चलाएं
सर्दियों में कई लोगों को सुबह उंगलियों में भी अकड़न महसूस होती है। ऐसे में हाथों की मुट्ठी धीरे से बंद करें और खोलें। इसके बाद कलाई को हल्का गोल घुमाएं। यह आसान एक्सरसाइज हाथों को एक्टिव करने और उंगलियों की जकड़न कम करने में मदद करती है।
4. उठने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग करें
बिस्तर से उठने के बाद शरीर को थोड़ा समय दें। गर्दन, कंधों, हाथों और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे या लेटे रहने से बचें। दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर चलना और हल्की एक्सरसाइज करना जोड़ों को एक्टिव रखने में मदद करता है।
5. दर्द वाली जगह पर गर्म सिकाई करें
अगर सुबह जोड़ों में दर्द और अकड़न ज्यादा महसूस होती है, तो गर्म पानी की थैली से हल्की सिकाई कर सकते हैं। इससे मसल्स को आराम मिलता है और जकड़न कम महसूस होती है। सिकाई बहुत गर्म न करें और त्वचा पर सीधे न रखें।
डाइट में शामिल करें खजूर, अंजीर और दूध
सर्दियों में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है। खजूर और अंजीर जैसे फल खाने से शरीर को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं, दूध कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जो हड्डियों की हेल्थ के लिए जरूरी हैं। रोज की डाइट में पौष्टिक चीजें शामिल करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। अगर दर्द लगातार बना रहता है, सूजन आती है या चलने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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