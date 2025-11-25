दोनों ब्रेस्ट का साइज क्यों होता है एक दूसरे से अलग, जानें क्या है इसके कारण
ब्रेस्ट का परफेक्ट साइज महिलाओं के शरीर को और भी आकर्षक बनाता है। लेकिन कुछ महिलाओं के दोनों ब्रेस्ट के आकार में अंतर होता है, जिससे लुक खराब दिखता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है।
महिलाओं की बॉडी का शेप परफेक्ट हो, इसमें ब्रेस्ट भी खास भूमिका निभाते हैं। ब्रेस्ट सुडौल आकार के हो ऐसा हर महिला चाहती है लेकिन कई बार मनचाहा शेप नहीं मिलता। कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, तो कुछ के छोटे, लेकिन कुछ ब्रेस्ट ऐसे भी होते हैं, जिनका साइज आपस में ही मेल नहीं खाता। जी हां, कई महिलाओं के ब्रेस्ट एक दूसरे से अलग आकार के होते हैं, जैसे छोटे-बड़े। चलिए बताते हैं स्तनों के आकार में ये अंतर क्यों होता है।
क्या कहते हैं डॉक्टर
मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर सुनील का कहना है स्तनों के आकार में अंतर के कई कारण हो सकते हैं। स्तनों के साइज का सही विकास यौवन की उम्र के दौरान होता है। आमतौर पर ब्रेस्ट का सेम साइज समय के साथ हो जाता है लेकिन अगर ज्यादा असानता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
कारण क्या है
हार्मोनल बदलाव- स्तनों के आकार में अंतर हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ स्तनों की ग्रोथ बढ़ती है और इस स्थिती में दोनों ब्रेस्ट की ग्रोथ एक साथ होती है लेकिन रुकती भी है। बढ़ने के दौरान दोनों के साइज में अंतर हो सकता है।
ब्रेस्त कैंसर- स्तन कैंसर होने की स्थिती में भी दोनों ब्रेस्ट का साइज अलग-अलग हो जाता है। ऐसे में एक ब्रेस्ट छोटा या बड़ा हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर को फौरन दिखाएं।
ब्रेस्ट फीडिंग- ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी स्तनों के आकार में अंतर हो सकता है। जब महिलाएं एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाती हैं, तो एक का साइज बड़ा और एक का छोटा रह जाता है।
गांठ के कारण- अगर स्तन में किसी तरह की गांठ होती है, तो भी एक का आकार बड़ा और दूसरे का छोटा हो सकता है। गांठ कैंसर की वजह से भी होती है और इस दौरान दर्द होता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।