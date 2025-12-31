Hindustan Hindi News
40 से कम उम्र के लोगों को क्यों हो रहा हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा- 80% लोग कर रहे हैं ये गलतियां

40 से कम उम्र के लोगों को क्यों हो रहा हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा- 80% लोग कर रहे हैं ये गलतियां

संक्षेप:

आजकल यंग लोगों के बीच हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ चुका है। ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट ने इसके पीछे कुछ कारणों को बताया है। उनका कहना है कि कई बार हार्ट अटैक के लक्षण वैसे नहीं होते, जैसा आप सोचते हैं।

Dec 31, 2025 07:41 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
हार्ट अटैक के मामले सर्दी में ज्यादा बढ़ जाते हैं और इन दिनों हर तरफ से यंग लोगों को हार्ट अटैक पड़ने की खबरें रही हैं। कोई जिम करते हुए इसका शिकार हो गया, तो कोई कही जाते समय। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है और आजकल इसके लक्षण भी वैसे नहीं होते, जैसा हमने सोच रहा है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश राय का ने दिए इंटरव्यू में हार्ट अटैक के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों यंग लोगों में इसका खतरा अधिक बढ़ चुका है।

सिगरेट (Smoking)

डॉक्टर राकेश राय का कहना है कि ज्यादातर लोग कम उम्र से ही सिगरेट-शराब की लत लगा बैठे हैं। अगर कोई शराब नहीं पीता है, तो भी सिगरेट पी रहा है। ऐसे में शरीर में कई घातक प्रभाव हो रहे हैं और खासतौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हार्ट आर्टरीज के किनारे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और एक समय आता है, जब नसें सिकुड़ जाती है और ये ब्लॉकेज बना देता है। बस इसी वजह से यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है।

सोना है जरूरी (Sleep)

डॉक्टर राकेश राय का कहना है कि आजकल के लोगों की नींद नहीं पूरी होती। किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना है, तो नींद पूरी करें। नींद हमारी देसी दवाई है, जिससे आधी बीमारियां ऐसे ही सही हो जाती है। लेकिन आजकल लोग स्क्रीन टाइम के कारण नींद नहीं पूरी करते। इस वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।

Anxiety can cause of Heart Attack

साइलेंट हार्ट अटैक

डॉक्टर के अनुसार, आजकल वैसे लक्षण नहीं होते, जैसा हमें बताया गया है। कई बार लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है। जरूरी नहीं कि आपको सीने में ही दर्द हो, कुछ मामलों में घबराहट, बेचैनी, पसीना आया, छाती में जलन हुई, जिसे लोग गैस की समस्या समझ लेते हैं। कई बार ये लक्षण भी हार्ट अटैक की ओर इशारा कर रहे होते हैं।

कैसे बचें

हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए हेल्दी चीजें खाएं। जैसे हरी सब्जियां, नट्स, लहसुन, प्याज, फर्मेंटेड फूड जैसे दही, इडली, डोसा या राइस कांजी खाएं। ये सभी चीजें न सिर्फ आपकी सेहत को बढ़िया रखते हैं बल्कि हार्ट के लिए भी हेल्दी होते हैं।

रूटीन चेकअप

डॉक्टर का कहना है कि 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और रूटीन चेकअप कराना चाहिए। यंग लोगों को लगता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। ऐसे में आप अपनी सेफ्टी खुद करने की कोशिश करें।

क्या न खाएं

स्मोकिंग-अल्कोहल को बिल्कुल बाय कर दें और पैकेट, फास्ट फूड्स खाना भी बंद करें। बाहर का ऑयली फूड भी कोलेस्ट्रॉल को तेजी से अप करता है। इसलिए जंक-स्ट्रीट फूड खाने से पहले थोड़ा सोच लें।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

