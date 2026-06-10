Health Risk: समोसे-कचौड़ी से लेकर पराठे तक, अखबार में लिपटा खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?
Side effects of wrapping food in newspaper: समोसा, पकौड़े या पराठे को अखबार में लपेटकर खाना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है? जानिए अखबार में खाना रखने से जुड़े हेल्थ रिस्क।
घर हो, दुकान हो या सड़क किनारे का ठेला, कई जगह खाने की चीजें अखबार में लपेटकर दी जाती हैं। गर्म समोसे, कचौड़ी, पराठे और नमकीन अक्सर सीधे अखबार पर रख दिए जाते हैं। यह तरीका भले ही आसान और सस्ता लगता हो, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे बहुत कम लोग जानते हैं।
अखबार छापने में इस्तेमाल होने वाली स्याही और दूसरे रसायन खाने के संपर्क में आ सकते हैं। खासकर जब भोजन गर्म या तैलीय हो, तब ये पदार्थ आसानी से खाने में मिल सकते हैं। लंबे समय तक ऐसी चीजों का सेवन शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स और फूड सेफ्टी से जुड़े विभाग भी खाने को अखबार में रखने से बचने की सलाह देते हैं।
- स्याही के हानिकारक तत्व भोजन में मिल सकते हैं
अखबार छापने के लिए कई तरह के रसायनों वाली स्याही का उपयोग किया जाता है। जब गर्म खाना अखबार पर रखा जाता है, तो स्याही के कुछ कण भोजन तक पहुंच सकते हैं। यह शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है।
- तैलीय और गर्म भोजन में खतरा बढ़ जाता है
समोसा, पकौड़े, पूरी और पराठे जैसी चीजों में तेल होता है। तेल और गर्मी मिलकर अखबार की स्याही को भोजन में पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में नुकसान की आशंका और बढ़ जाती है।
- संक्रमण का खतरा भी रहता है
अखबार कई जगहों से होकर हमारे घर तक पहुंचता है। इसे छापने, पैक करने और पहुंचाने के दौरान कई हाथ लगते हैं। ऐसे में इसके ऊपर धूल, गंदगी और कीटाणु मौजूद हो सकते हैं, जो खाने तक पहुंच सकते हैं।
- पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं
दूषित भोजन खाने से पेट दर्द, अपच, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कमजोर पाचन वाले लोगों और बच्चों पर इसका असर जल्दी दिखाई देता है।
- लंबे समय में सेहत पर पड़ सकता है असर
अगर बार-बार अखबार में रखा भोजन खाया जाए, तो शरीर में हानिकारक पदार्थ जमा हो सकते हैं। यह स्थिति लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है।
- खाने को रखने का सही तरीका क्या है?
खाने को हमेशा साफ कागज, स्टील के बर्तन, कांच के पात्र या भोजन रखने के लिए बने सुरक्षित डिब्बों में रखना चाहिए। इससे भोजन साफ रहता है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम होते हैं।
- छोटी-सी आदत बदल सकती है बड़ा फर्क
अक्सर हम सुविधा के लिए ऐसी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन खाने जैसी जरूरी चीज में थोड़ी-सी सावधानी भी हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई खाने की चीज अखबार में लपेटकर दे, तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए सुरक्षित विकल्प चुनें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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