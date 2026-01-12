Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWhy You Should Eat Kiwi with its Skin Nutritionist Explains
न्यूट्रिशनिस्ट का खुलासा: छिलके के साथ कीवी खाने से मिलेंगे बड़े फायदे

संक्षेप:

अधिकतर लोग कीवी का छिलका फेंक देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट दीपसिखा जैन के मुताबिक कीवी की स्किन में छुपे हैं बेहतर नींद, मजबूत इम्युनिटी और शानदार गट हेल्थ के फायदे।

Jan 12, 2026 08:20 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अधिकतर लोग कीवी खाते समय उसका छिलका उतारकर फेंक देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन के अनुसार यह आदत आपको कई अहम पोषक तत्वों से वंचित कर देती है। हाल ही में साझा की गई जानकारी में उन्होंने बताया कि कीवी की स्किन भी उतनी ही न्यूट्रिशस है जितना उसका अंदरूनी गूदा। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कीवी की स्किन में फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर की कई जरूरी जरूरतों को पूरा करती है। खासतौर पर यह गट हेल्थ, नींद और इम्युनिटी पर सकारात्मक असर डालती है।

छिलके के साथ कीवी खाने के फायदे

  1. बेहतर गट हेल्थ का सपोर्ट: कीवी की स्किन में मौजूद Insoluble Fiber पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह कब्ज की समस्या को कम करता है, गट बैक्टीरिया को संतुलित करता है और ब्लोटिंग व एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद करता है। छिलके के साथ कीवी खाने से फाइबर की मात्रा लगभग 30–50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
  2. अच्छी नींद में मदद: कीवी में प्राकृतिक रूप से सेरोटोनिन पाया जाता है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। इसकी स्किन में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और बार-बार नींद टूटने की समस्या कम होती है।
  3. मजबूत इम्युनिटी: न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन बताती हैं कि कीवी की स्किन में विटामिन C और फ्लैवोनॉयड्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाव करते हैं।
  4. वजन और ब्लड शुगर कंट्रोल: फाइबर से भरपूर कीवी की स्किन पेट को लंबे समय तक भरा रखती है जिससे अनावश्यक क्रेविंग कम होती है। साथ ही यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में भी सहायक होती है।

कैसे खाएं कीवी छिलके के साथ?

विशेषज्ञों के अनुसार ऑर्गेनिक कीवी चुनें, उसे नमक या बेकिंग सोडा से अच्छी तरह धो लें और पतले स्लाइस में काटकर खाएं। अगर किसी को एलर्जी या मुंह में जलन महसूस हो, तो छिलका खाने से बचना चाहिए। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।

