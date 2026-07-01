अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाना क्यों जरूरी है? वजह जानकर नहीं करेंगे ये गलती
अंडरगारमेंट्स को रोज धोना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें सही तरीके से सुखाना। अगर आप भी इन्हें बाथरूम या बिना धूप वाली जगह पर सुखाते हैं, तो पहले जान लें कि इससे आपकी साफ-सफाई और सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।
हम में से ज्यादातर लोग अंडरगारमेंट्स धोने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें कैसे सुखाना चाहिए, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। कई लोग जल्दी के चक्कर में इन्हें कमरे के अंदर, बाथरूम में या बिना धूप वाली जगह पर टांग देते हैं। देखने में यह छोटी-सी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर आपकी साफ-सफाई और सेहत दोनों पर पड़ सकता है।
अगर अंडरगारमेंट्स पूरी तरह सूख नहीं पाते, तो उनमें नमी बनी रह सकती है। यही नमी कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने की वजह बन सकती है। इसलिए सिर्फ धोना नहीं, बल्कि सही तरीके से सुखाना भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि धूप में अंडरगारमेंट्स सुखाने की सलाह क्यों दी जाती है।
धूप में अंडरगारमेंट्स सुखाना क्यों जरूरी है?
- धूप बैक्टीरिया कम करने में मदद करती है: सूरज की तेज रोशनी में मौजूद अल्ट्रावॉयलेट किरणें कपड़ों पर मौजूद कुछ बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणुओं को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है: अगर अंडरगारमेंट्स में थोड़ी भी नमी रह जाए, तो वहां बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। धूप में सुखाने से कपड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं।
- बदबू आने की परेशानी कम होती है: कमरे या बाथरूम में सुखाए गए कपड़ों से कई बार सीलन जैसी गंध आने लगती है। धूप में सुखाने से कपड़े ज्यादा फ्रेश महसूस रहते हैं।
- स्किन इंफेक्शन: गीले या ठीक से ना सूखे अंडरगारमेंट्स पहनने से खुजली, जलन या फंगल संक्रमण जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पूरी तरह सूखे कपड़े पहनना जरूरी है।
किन जगहों पर अंडरगारमेंट्स सुखाने से बचें?
- बाथरूम में अक्सर नमी बनी रहती है। ऐसे माहौल में अंडरगारमेंट्स जल्दी नहीं सूखते, जिससे उनमें सीलन रह सकती है और बैक्टीरिया या फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है।
- अगर कपड़ों को ऐसी जगह टांगा जाए, जहां हवा बिल्कुल ना आती हो, तो वे लंबे समय तक गीले रह सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनना त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता।
- अंडरगारमेंट्स को गीले तौलिए या दूसरे भीगे कपड़ों के साथ टांगने से वे और देर से सूखते हैं। इससे उनमें बदबू और नमी बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।
- अगर कपड़े कई घंटों तक गीले या नम बने रहते हैं, तो उनमें फंगस और कीटाणु बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी जगह चुनें, जहां कपड़े जल्दी और अच्छी तरह सूख जाएं।
अगर धूप ना मिले तो क्या करें?
हर दिन धूप मिलना जरूरी नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि—
- कपड़ों को खुली हवा वाली जगह पर सुखाएं।
- पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने दें।
- कपड़े पूरी तरह सूखने के बाद ही पहनें।
- अगर कपड़ों में नमी लगे, तो दोबारा सुखा लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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