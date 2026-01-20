खाने के बाद भी लगती है भूख? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 4 फूड्स जो पेट नहीं भरने देते

संक्षेप: बार-बार भूख लगती है, फिर भी पेट नहीं भरता? न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे बताती हैं कि कुछ 'हेल्दी' माने जाने वाले फूड्स दरअसल भूख को कंट्रोल करने की बजाय और बढ़ा देते हैं।

अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त खा रहे हैं, फिर भी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है, तो इसकी वजह आपकी इच्छाशक्ति नहीं बल्कि आपकी डाइट हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे के अनुसार, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो देखने में बेहद हेल्दी लगते हैं, लेकिन असल में वे शरीर में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाकर या गिराकर भूख को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं। ये फूड्स पेट को लंबे समय तक भरा रखने के बजाय इंसुलिन स्पाइक्स, हार्मोनल असंतुलन और एनर्जी क्रैश का कारण बनते हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर बार-बार खाने का संकेत भेजता है।

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि सही संतुष्टि (satiety) के लिए फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का संतुलन जरूरी है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर जल्दी दोबारा खाने का सिग्नल भेजता है। आइए जानते हैं ऐसे ही चार आम खाद्य पदार्थों के बारे में, जो संतुष्टि देने के बजाय आपको और ज्यादा भूखा बना देते हैं।

फ्रूट जूस: फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जब इन्हें जूस के रूप में लिया जाता है तो फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। फ्रूट जूस में मौजूद नेचुरल शुगर तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाती है जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ ही समय में शुगर क्रैश हो जाता है। इसका नतीजा होता है अचानक भूख और मीठा खाने की तीव्र इच्छा। व्हाइट ब्रेड: व्हाइट ब्रेड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो बहुत जल्दी पच जाती है। इससे पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और सैटायटी हार्मोन एक्टिव ही नहीं हो पाते। यही वजह है कि ब्रेड खाने के थोड़ी देर बाद ही दोबारा भूख लगने लगती है। फ्लेवर्ड योगर्ट: मार्केट में मिलने वाले फ्लेवर्ड योगर्ट में प्रोटीन की मात्रा कम और शुगर ज्यादा होती है। ज्यादा शुगर इंसुलिन स्पाइक्स पैदा करती है जिससे क्रेविंग और भूख बढ़ जाती है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, सादा दही कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स: ज्यादातर ब्रेकफास्ट सीरियल्स अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें फाइबर बहुत कम होता है। सुबह-सुबह इन्हें खाने से इंसुलिन तेजी से बढ़ता है, जिससे दिन की शुरुआत ही भूख और थकान के साथ होती है।