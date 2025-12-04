दोस्त से हाथ मिलाते या कुर्सी को छूते वक्त क्या आपको भी कभी लगा है करंट? वजह कर देगी हैरान

संक्षेप: कई बार किसी व्यक्ति, सतह को छूने पर हल्का करंट जैसा झटका महसूस होता है। हो सकता है आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं ? अगर नहीं तो पढ़ें ये रोचक खबर।

रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ कई ऐसी अजीबो-गरीब घटनाएं होती हैं, जिनका जवाब व्यक्ति के पास अकसर मौजूद नहीं होता है। ऐसा ही एक सवाल है कि आखिर क्यों कई बार किसी व्यक्ति, सतह को छूते ही आपको हल्का करंट जैसा झटका महसूस होता है। हो सकता है आपने भी कभी अपने दोस्त से हाथ मिलाते हुए या फिर किसी सतह को छूने पर ऐसा कुछ महसूस किया हो। पर क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं, अगर नहीं तो आपको बता दें, इसका जवाब विज्ञान में छिपा हुआ है, जो जानना बेहद दिलचस्प है।

क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक? सर्दियों में दरवाजे का हैंडल छूने पर, ऊनी स्वेटर उतारते पहनते वक्त या किसी इंसान को छूते ही अचानक करंट जैसा झटका महसूस होने की स्थिति को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर में बनने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। आसान शब्दों में समझें तो हमारा शरीर और कपड़े हर समय हवा के साथ रगड़ खाते हैं। इस रगड़ से शरीर पर बहुत छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी शरीर में स्टैटिक चार्ज (स्थिर बिजली) बन जाता है। ऐसे में जब व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को छूता हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं। इसी तेज हलचल की वजह से आपको झटका सा लगता है और कभी-कभी छोटी सी चिंगारी यानी स्पार्क भी दिखता है। जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।

एटम और इलेक्ट्रॉन का खेल हमारे आसपास मौजूद हर चीज छोटे-छोटे कणों से बनी होती है, जिन्हें एटम के नाम से पहचाना जाता है। बता दें, हर एटम में तीन तरह के कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों कणों में इलेक्‍ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव (-) होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव (+) चार्ज होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्‍यूट्रल होता है। जब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो वो सामान्य बना रहता है। लेकिन जब किसी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस चीज में नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जब किसी दूसरी चीज या व्यक्ति के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो छूने पर झटका महसूस होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन की तेज स्पीड की वजह से ही होता है।

सर्दियों में ज्यादा लगता है करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक सर्दियों में ज्यादा महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में अक्सर मौसम ड्राई बने रहने से इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे ज्यादा बनते हैं। जबकि गर्मियों में हवा में मौजूद नमी निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देती है। जिसकी वजह से गर्मियों में इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट कम महसूस होता है।