सर्दियों में बार-बार भूख क्यों लगती है? जानें इसके पीछे की वजह और क्या खाएं
सर्दियों में बार-बार कुछ खाने का मन करता है? कभी गरमागरम पराठे, तो कभी हलवा और पकौड़े खाने की क्रेविंग होने लगती है। जानिए ठंड में भूख बढ़ने की वजह और इसे कंट्रोल करने के तरीके।
सर्दियों में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पेट भरकर खाना खाने के बाद भी कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है? कभी गरमागरम पराठे देखकर भूख बढ़ जाती है, तो कभी हलवा, पकौड़े या मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है। कई बार खुद समझ नहीं आता कि आखिर इतनी भूख क्यों लग रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसकी वजह सिर्फ ठंड का मौसम नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। आइए जानते हैं कि सर्दियों में बार-बार भूख लगने के पीछे क्या वजहें हैं और इस दौरान अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखें।
सर्दियों में बार-बार भूख क्यों लगती है?
- ठंड में शरीर को गर्म रहने के लिए एनर्जी चाहिए
ठंड के मौसम में शरीर अपने अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए एनर्जी खर्च करता है। इसी वजह से कुछ लोगों को सर्दियों में ज्यादा भूख महसूस हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ठंड में हर किसी को ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अगर आप गर्म कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, तो शरीर को अतिरिक्त एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती।
- धूप कम मिलने से मूड पर पड़ता है असर
सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और धूप भी कम मिलती है। इसका असर कुछ लोगों की नींद और मूड पर पड़ सकता है। जब मन उदास हो या थकान महसूस हो, तो कई बार कुछ मीठा या पसंदीदा खाना अच्छा लगने लगता है। ऐसे में भूख न होने पर भी खाने का मन कर सकता है। इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, यानी भूख के बजाय अपने मूड को बेहतर करने के लिए खाना।
- मीठा और तला-भुना खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है
सर्दियों में गरमागरम पराठे, पकौड़े, समोसे और हलवा खाने का मन अक्सर ज्यादा करता है। ये चीजें स्वाद में अच्छी लगती हैं और इन्हें खाने से कुछ समय के लिए अच्छा भी महसूस हो सकता है। लेकिन बार-बार मीठा या तला-भुना खाने का मन करने का मतलब यह नहीं है कि शरीर को चीनी या फैट की ज्यादा जरूरत है। कई बार यह सिर्फ स्वाद, आदत और ठंड के मौसम से जुड़ी पसंद होती है।
- कम चलने-फिरने से बार-बार खाने की आदत बढ़ती है
ठंड बढ़ते ही सुबह की सैर और बाहर निकलना कम हो जाता है। कई लोग घर में बैठकर टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं। इस दौरान सामने कुछ खाने को रखा हो, तो बिना भूख के भी खाते रहते हैं। इसे माइंडलेस स्नैकिंग कहते हैं। ऐसा करने से पता भी नहीं चलता कि दिनभर में कितना खा लिया। इसलिए सर्दियों में भी रोज थोड़ा चलना-फिरना और अपनी एक्टिविटी बनाए रखना जरूरी है।
- नींद पूरी न होने से भी लग सकती है ज्यादा भूख
देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद पूरी न होना और दिनभर थकान महसूस करना भी खाने की आदतों पर असर डाल सकता है। शरीर में भूख और पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन होते हैं, जिन्हें घ्रेलिन और लेप्टिन कहते हैं। नींद की कमी इन संकेतों के संतुलन को बिगाड़ सकती है। ऐसे में बार-बार भूख लग सकती है या मीठा खाने का मन बढ़ सकता है।
सर्दियों में भूख कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?
अगर ठंड में बार-बार भूख लगती है, तो खाने से बचने के बजाय अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें, जिनसे पेट देर तक भरा रहे।
- दाल और साबुत अनाज खाएं: दाल, दलिया और दूसरे साबुत अनाज में फाइबर और प्रोटीन मिलता है, जो पेट को देर तक भरा रखने में मदद करता है।
- अंडे और दही शामिल करें: ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें अपनी पसंद और डाइट के हिसाब से खा सकते हैं।
- मौसमी फल और मेवे खाएं: संतरा, अमरूद और दूसरे मौसमी फल खाने के साथ थोड़ी मात्रा में बादाम या अखरोट भी ले सकते हैं।
- गरम और पौष्टिक खाना चुनें: सूप, दाल और खिचड़ी जैसे विकल्प ठंड में खाने के लिए अच्छे हैं। इनमें सब्जियां और दाल मिलाकर इन्हें ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है।
- नींद और एक्टिविटी का ध्यान रखें: रोज पर्याप्त नींद लें और मौसम के हिसाब से टहलने या हल्की एक्सरसाइज के लिए समय निकालें।
बार-बार भूख लगने पर कब डॉक्टर से मिलें?
अगर आपको लगातार बहुत ज्यादा भूख लग रही है और साथ में बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम या ज्यादा होना या लगातार थकान जैसी परेशानी भी है, तो इसे सिर्फ सर्दियों का असर मानकर इग्नोर न करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें, ताकि जरूरत पड़ने पर सही जांच हो सके।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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