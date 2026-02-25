Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रात में मीठा खाने की तलब क्यों लगती है? फिटनेस कोच प्रियांक मेहता से जानें समाधान

Feb 25, 2026 10:47 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रात में मीठा खाने की तीव्र इच्छा आपको भी परेशान करती है? यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि ब्लड शुगर, नींद और डाइट से जुड़ा संकेत है। फिटनेस कोच प्रियंक मेहता बता रहे हैं असरदार तरीके।

रात में मीठा खाने की तलब क्यों लगती है? फिटनेस कोच प्रियांक मेहता से जानें समाधान

दिनभर हेल्दी खाने के बाद भी अगर रात को मीठा खाने की तीव्र इच्छा होने लगती है, तो इसे सिर्फ आदत या आत्म-नियंत्रण की कमी समझना गलत है। असल में, नाइट शुगर क्रेविंग शरीर के अंदर चल रहे ब्लड शुगर असंतुलन, गलत मील गैप, कम नींद और मानसिक तनाव का संकेत होती है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते या डिनर बहुत हल्का कर लेते हैं, तो दिमाग को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। ऐसे में वह तुरंत एनर्जी देने वाले फूड — यानी शुगर — की मांग करता है। फिटनेस कोच Priyank Mehta के अनुसार, इन क्रेविंग्स को दबाने के बजाय समझना और सही खान-पान व लाइफस्टाइल से संतुलित करना ही स्थायी समाधान है।

  • लंबे मील गैप से बचें

दिन में 5–7 घंटे तक कुछ ना खाने से ब्लड शुगर गिरने लगता है और लिवर में जमा ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है। शाम तक दिमाग को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पाता, इसलिए रात में वह तुरंत एनर्जी देने वाली चीजें यानी मीठा मांगता है। दिन में मील स्किप करना या 'कैलोरी बचाने' की कोशिश अक्सर उलटी पड़ती है और नाइट क्रेविंग बढ़ा देती है।

ये भी पढ़ें:बिना जिम जाए रोज 500–800 कैलोरी कैसे जलाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया
  • स्लो-फ्यूल मील बनाएं

प्रोटीन + फाइबर + कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला खाना धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है। इससे इंसुलिन स्टेबल रहता है, ब्लड शुगर में अचानक गिरावट नहीं आती और दिमाग को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स या मीठी चीजें पहले शुगर बढ़ाती हैं और फिर तेजी से गिराती हैं जिससे भूख और क्रेविंग बढ़ती है।

  • डिनर को जरूरत से ज्यादा हल्का ना रखें

बहुत हल्का या बिल्कुल कार्ब-फ्री डिनर करने से रात में ग्लूकोज की उपलब्धता कम हो जाती है। जब सोते समय लिवर का ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है, तो दिमाग इमरजेंसी हंगर सिग्नल भेजता है। एक बैलेंस्ड डिनर (रोटी/चावल + सब्जी + प्रोटीन) वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि देर रात की मीठे की तलब को रोकता है।

ये भी पढ़ें:डायबिटीज फ्रेंडली डाइट: डाइटिशियन ने बताई 7 सबसे असरदार सब्जियां
  • नींद को हल्के में ना लें

सिर्फ 1–2 घंटे की नींद की कमी भी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन (घ्रेलिन) को बढ़ा देती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम कर देती है। इससे दिमाग को वही काम करने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। नतीजा — अगली रात ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुगर क्रेविंग, खासकर चॉकलेट और मिठाइयों की।

  • क्रेविंग को अपराधबोध से ना जोड़ें

खुद को दोष देना या शर्म महसूस करना स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। स्ट्रेस के कारण शरीर ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करता है और मीठे की इच्छा और तेज हो जाती है। फिटनेस कोच Priyank Mehta के अनुसार, क्रेविंग को 'फेल्योर' नहीं बल्कि शरीर का सिग्नल समझना चाहिए। समझदारी से रूटीन सुधारने पर यह अपने आप कम हो जाती है।

  • शाम का स्नैक स्मार्ट रखें

अगर डिनर देर से है, तो शाम को नट्स, फल + मूंगफली, भुना चना या दही जैसे स्मार्ट स्नैक्स लें। इससे ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और रात में अचानक मीठा खाने की इच्छा नहीं होती।

  • पानी और मिनरल्स की कमी भी जांचें

कई बार डिहाइड्रेशन या मैग्नीशियम की कमी भी शुगर क्रेविंग बढ़ाती है। पर्याप्त पानी पिएं और हरी सब्जियां, बीज और दालें डाइट में शामिल करें।

ये भी पढ़ें:फोर्टिस के डॉक्टर ने सुझाए टॉप 3 सप्लीमेंट्स जो ज्यादातर भारतीयों को लेने चाहिए!

नोट: रात की शुगर क्रेविंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि गलत मील टाइमिंग, असंतुलित डाइट और नींद की कमी का नतीजा है। दिनभर सही फ्यूल, संतुलित डिनर और अच्छी नींद से आप इसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Healthy Eating Tips Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।