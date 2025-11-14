14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे ? जानें इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम

संक्षेप: World Diabetes Day 2025 : भारत में डायबिटीज रोग महामारी का रूप लेता जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया को 'डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है। बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट भारत में ही हैं।

World Diabetes Day 2025 : आज दुनियाभर में वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 मनाया जा रहा है। विश्व डायबिटीज दिवस 2025 हर साल 14 नवंबर को लोगों के बीच डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने और मधुमेह से जुड़े खतरों और रोकथाम के तरीकों को बताने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) की मानें तो साल 2024 में दुनियाभर में करीब 58.9 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक यह संख्या बढ़कर 85.3 करोड़ तक पहुंच सकती है। आईडीएफ (IDF) के 'डायबिटीज एटलस 2025' की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की 11.1 प्रतिशत आबादी यानी हर 9 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। भारत में तो डायबिटीज रोग महामारी का रूप लेता जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया को 'डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है। बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट भारत में ही हैं।

क्या है डायबिटीज की समस्या बता दें, डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज (शर्करा) का स्तर बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए प्रवेश करने में मदद करता है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता, तो यह रक्त में जमा हो जाता है।

वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 का इतिहास वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 को मनाने की शुरुआत सबसे पहले इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 1991 में मिलकर की थी। इस खास दिन को 14 नवंबर को मनाने के पीछे फ्रेडरिक बैंटिंग की जयंती को माना जाता है। बता दें, फ्रेडरिक बैंटिंग ने ही 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। जिसका उद्देश्य डायबिटीज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। हालांकि बाद में इसे हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाने लगा। जिसके बाद साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया।

वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 का महत्व डायबिटीज अनियंत्रित होने पर कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है, जिनमें हृदय रोग , स्ट्रोक , किडनी फेलियर , अंधापन , तंत्रिका क्षति , पैरों में संक्रमण और अल्जाइमर जैसी समस्याएं शामिल हैं। डायबिटीज रोग की इस गंभीरता को समझते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है।