World Anaesthesia Day : 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है विश्व एनेस्थीसिया दिवस? जानें इतिहास और थीम

संक्षेप: World Anaesthesia Day 2025: ऑपरेशन के दौरान होने वाले दर्द से बचाने के लिए रोगी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 ( World Anaesthesia Day 2025) को मनाने की शुरूआत, क्या है इसका महत्व और साल 2025 की थीम।

Thu, 16 Oct 2025 01:10 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दुनियाभर में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। यह खास दिन लोगों को याद दिलाता है कि एनेस्थीसिया का जीवन में कितना बड़ा महत्व है और डॉक्टरों ने इसका प्रयोग करके स्वास्थ्य सेवा में कितना बड़ा योगदान दिया है। बता दें, ऑपरेशन के दौरान होने वाले दर्द से बचाने के लिए रोगी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 ( World Anaesthesia Day 2025) को मनाने की शुरूआत, क्या है इसका महत्व और साल 2025 की थीम।

विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 का इतिहास

एनेस्थीसिया का पहला सफल प्रयोग मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के एक ऑपरेटिंग थिएटर में, साल 16 अक्तूबर 1846 को किया गया। जिसमें एक रोगी पर इथर का इस्तेमाल किया और सर्जरी के दौरान उसे बेहोश कर दिया। यह पहली बार था जब किसी सर्जरी के दौरान किसी रोगी को दर्द महसूस नहीं हुआ। जिसके बाद इथर के सफल प्रयोग ने सर्जरी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और कई देशों में इस दिन को 'इथर डे' के नाम से भी जाना गया। यह खास दिन एनेस्थीसियोलॉजिस्टों के योगदान को सलाम करते हुए बिना दर्द के सर्जरी के महत्व को बताता है। इस ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट (डब्ल्यूएफएसए) ने विश्व एनेस्थीसिया दिवस की स्थापना की। जिसके बाद साल 1903 से, हर साल इस दिन को विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है।

विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 का महत्व

यह दिन चिकित्सा प्रगति और सुरक्षित एनेस्थीसिया देखभाल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने का एक अवसर है।

इस दिन को मनाने का उद्देश्य एनेस्थीसिया की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के काम और सुरक्षित, सुलभ एनेस्थीसिया की आवश्यकता को भी सम्मानित करता है।

विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 की थीम

हर साल विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाने के लिए एक नई थीम रखी जाती है। इस साल की थीम 'स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थिसियोलॉजी' रखी गई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स (WFSA) द्वारा निर्धारित 2025 इस थीम का विषय, आपातकालीन प्रतिक्रिया में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह आपात स्थितियों के दौरान एनेस्थीसिया देखभाल को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने के लिए मजबूत प्रशिक्षण, बेहतर तैयारी और वैश्विक समर्थन का आह्वान करता है।

