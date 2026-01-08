पीरियड्स के समय महिलाओं में क्यों बढ़ जाती है सेक्स की इच्छा? पीसीओएस एक्सपर्ट ने बताया कारण
पीरियड्स के दिनों में महिलाओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जिसमे सेक्स की इच्छा भी शामिल है। कुछ महिलाएं जहां पीरियड्स के वक्त ज्यादा सेंसेटिव और इमोशनल फील करती है तो वहीं काफी सारी महिलाओं में सेक्स ड्राइव में तेजी देखी जाती है। महिलाएं इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पीरियड्स के दिनों में सेक्स करना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दरअसल, उन दिनों इंटीमेसी की इच्छा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इस बारे में हार्मोंस और पीसीओस एक्सपर्ट चेतन अरोड़ा ने वीडियो शेयर कर बताया है कि इन 4 कारणों की वजह से महिलाएं ज्यादा सेक्स ड्राइव फील करती हैं।
हार्मोनल फ्लक्चुएशन
ओवेल्युएशन के टाइम से ही महिलाओं में इंटीमेसी की फीलिंग बढ़ जाती है। दरअसल, जैसे-जैसे पीरियड्स करीब आते हैं महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होते हैं। जिनकी वजह से लिबिडो में तेजी देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन और टेस्टेस्टेरोन में उतार-चढ़ाव की वजह से बॉडी ज्यादा सेंसेटिव महसूस करती है।
पीरियड्स की तकलीफ से छुटकारा
काफी सारी महिलाओं को पीरियड्स के टाइम सेक्स से पीरियड्स में होने वाले डिस्कंफर्ट और दर्द से छुटकारा मिलता है। फिजिकल इंटीमेसी एंडोर्फिंस हार्मोंस को बढ़ाती है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। जिससे दर्द कम होने में मदद मिलती है।
फिजिकल सेंसेटिविटी
महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। साथ ही पीरियड्स के पहले होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से वजाइना के एरिया में ज्यादा सेंसेटिविटी, ल्यूब्रिकेशन और दर्द में कमी महसूस होती है। जिसकी वजह से वजाइनल एरिया ज्यादा सेंसिटिव फील होता है और महिलाओं में इंटीमेसी की इच्छा बढ़ जाती है।
साइकोलॉजिकल फैक्टर
काफी सारी महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के वक्त बॉडी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करती हैं। जिसकी वजह से उनकी लिबिडो बढ़ जाती है और वो ज्यादा सेक्स की इच्छा फील करती हैं।
