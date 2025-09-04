क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे, जानें क्या है इतिहास, महत्व और थीम why we celebrate world sexual health day 2025 history significance and theme on 4 september, हेल्थ टिप्स - Hindustan
क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे, जानें क्या है इतिहास, महत्व और थीम

World Sexual Health Day 2025 : यौन संबंधी बीमारियां बाकी बीमारियों की तरह ही सामान्य होती हैं। जिनका बाकी रोगों की तरह सही समय पर इलाज करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरूआत, क्या है इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:18 AM
दुनियाभर में हर साल 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया जाता है। वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 2025 को मनाने का खास उद्देश्य लोगों के बीच यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कई बार लोग शर्म और सामाजिक कुरीतियों के डर से इस विषय में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। हालांकि यौन संबंधी बीमारियां बाकी बीमारियों की तरह ही सामान्य होती हैं। जिनका बाकी रोगों की तरह सही समय पर इलाज करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरूआत, क्या है इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम।

वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 2025 का इतिहास

विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 2010 में हुई थी। दरअसल, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सेक्सुअल हेल्थ ने यौन स्वास्थ्य को लेकर दुनियाभर में जागरूकता फैलाने के मकसद से 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस मनाने का ऐलान किया था। पहले साल इस दिवस का थीम , 'आओ इसके बारे में बात करें' रखी गई थी। जिसका मकसद सेक्सुअलिटी से जुड़े मिथकों और झिझक को खत्म करना था।

वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 2025 का महत्व

हर साल 4 सितंबर को वर्ल्ड सेक्शुअल हेल्थ डे (World Sexual Health Day 2025) मनाया जाता है। इस दिन सेक्शुअल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 2025 की थीम

हर साल वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे को मनाने के लिए एक खास थीम रखी जाती है। इस साल भी यौन स्वास्थ्य दिवस को लेकर एक थीम तय कि गई है। इस साल वर्ल्ड सेक्शुअल हेल्थ डे 2025 की थीम है 'Sexual Justice: What Can We Do?' सेक्शुअल जस्टिस और राइट्स: सभी लोगों को बिना भेदभाव, डर या शर्मिंदगी के यौन सुख और अधिकार पाने का हक है।

